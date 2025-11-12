search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 19:33
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 18:21

Ο Μητσοτάκης απευθύνεται στους νέους μέσω TikTok – «Σας θέλουμε πρωταγωνιστές»

12.11.2025 18:21
mitsotakis tik tok esy – new

Στους νέους απευθύνεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο νέο clip που δημοσίευσε στο TikTok.

«Μετά τη ΔΕΘ είχαμε ρωτήσει νέες και νέους αν είχαν ενημερωθεί για τα φορολογικά μέτρα που είχαμε ανακοινώσει», λέει ο πρωθυπουργός στην έναρξη του σχετικού βίντεο, ενώ στη συνέχεια παραθέτει σειρά απαντήσεων από νέους, που δηλώνουν ότι αγνοούν τα μέτρα.

«Οι νέοι δε στηρίζονται με λόγια, αλλά με πράξεις»

Ακολούθως ο πρωθυπουργός, ενημερώνοντας του νέους για τα μέτρα που τους αφορούν, μίλησε για τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους έως 25 ετών, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ – μέτρο που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου.

@kyriakosmitsotakis_

Στηρίζουμε τους νέους με πράξεις, όχι με μεγάλα λόγια.

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Ο ίδιος, επικαλέστηκε το παράδειγμα ενός νέου με καθαρό εισόδημα 980 ευρώ, που θα έχει πλέον μηδενικό φόρο. «Από τον Ιανουάριο ο καθαρός μισθός του θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και θα πάει στα 1071 ευρώ καθαρά. Δηλαδή, σε ετήσια βάση, το όφελός του θα είναι σχεδόν 1.300 ευρώ. Πάνω από έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι νέοι δε στηρίζονται με λόγια, αλλά με πράξεις. Γιατί σας θέλουμε πρωταγωνιστές σε μία Ελλάδα που αλλάζει», υπογραμμίζει στο τέλος του βίντεο ο πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιχείρησε να συνδέσει τον Κουφουδάκη της Cognitera με το ΠΑΣΟΚ – Οργή από την Χαριλάου Τρικούπη

Σάκης Αρναούτογλου: «Η Ευρώπη χρειάζεται αξιόπιστα δεδομένα για μια δίκαιη και βιώσιμη αλιευτική πολιτική»

Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στροφή προς το αμερικανικό αέριο, με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
CELINE_DION
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς πιέζει για συμμετοχή στη Eurovision: «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας»

galliki-ethnosynelefsi
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αναστολή του συνταξιοδοτικού συστήματος ως το 2027 ψήφισε η Εθνοσυνέλευση

iereas-evelpidon
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη

metanastes_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες – Παρέμβαση της Αστυνομίας, τουλάχιστον 25 προσαγωγές

ADELE
LIFESTYLE

Η Αντέλ θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη διασκευή του μυθιστορήματος «Cry to Heaven» από τον Τομ Φορντ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 19:31
CELINE_DION
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς πιέζει για συμμετοχή στη Eurovision: «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας»

galliki-ethnosynelefsi
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αναστολή του συνταξιοδοτικού συστήματος ως το 2027 ψήφισε η Εθνοσυνέλευση

iereas-evelpidon
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη

1 / 3