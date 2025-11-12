Ο Μητσοτάκης απευθύνεται στους νέους μέσω TikTok – «Σας θέλουμε πρωταγωνιστές»

Στους νέους απευθύνεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο νέο clip που δημοσίευσε στο TikTok.

«Μετά τη ΔΕΘ είχαμε ρωτήσει νέες και νέους αν είχαν ενημερωθεί για τα φορολογικά μέτρα που είχαμε ανακοινώσει», λέει ο πρωθυπουργός στην έναρξη του σχετικού βίντεο, ενώ στη συνέχεια παραθέτει σειρά απαντήσεων από νέους, που δηλώνουν ότι αγνοούν τα μέτρα.

«Οι νέοι δε στηρίζονται με λόγια, αλλά με πράξεις»

Ακολούθως ο πρωθυπουργός, ενημερώνοντας του νέους για τα μέτρα που τους αφορούν, μίλησε για τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους έως 25 ετών, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ – μέτρο που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος, επικαλέστηκε το παράδειγμα ενός νέου με καθαρό εισόδημα 980 ευρώ, που θα έχει πλέον μηδενικό φόρο. «Από τον Ιανουάριο ο καθαρός μισθός του θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και θα πάει στα 1071 ευρώ καθαρά. Δηλαδή, σε ετήσια βάση, το όφελός του θα είναι σχεδόν 1.300 ευρώ. Πάνω από έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι νέοι δε στηρίζονται με λόγια, αλλά με πράξεις. Γιατί σας θέλουμε πρωταγωνιστές σε μία Ελλάδα που αλλάζει», υπογραμμίζει στο τέλος του βίντεο ο πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιχείρησε να συνδέσει τον Κουφουδάκη της Cognitera με το ΠΑΣΟΚ – Οργή από την Χαριλάου Τρικούπη

Σάκης Αρναούτογλου: «Η Ευρώπη χρειάζεται αξιόπιστα δεδομένα για μια δίκαιη και βιώσιμη αλιευτική πολιτική»

Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στροφή προς το αμερικανικό αέριο, με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα