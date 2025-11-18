«Κόντρα» Δούκα – ΠΟΜΙΔΑ με αφορμή τα δημοτικά τέλη

«Κόντρα» ξέσπασε ανάμεσα στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Στράτο Παραδιά, με αφορμή επιστολή του δεύτερου προς τον πρώτο, με αίτημα την ελάφρυνση των δημοτικών τελών.

Στη σχετική επιστολή, οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ζητούν μείωση 5% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2026, τονίζοντας ότι τόσο τα νοικοκυριά, όσο και οι επιχειρήσεις, βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους λογαριασμούς τους.

Στην απάντησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων εκφράζει αρχικά την έκπληξή του για το γεγονός ότι η επιστολή απευθύνεται στον Δήμο Αθηναίων και όχι στην ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) ή στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

Ο ίδιος, στη συνέχεια, θέτει μια σειρά ερωτημάτων για την εκμετάλλευση των ακινήτων στην Αθήνα, ενώ καλεί τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ να ζητήσει από την κυβέρνηση να μεταφερθούν στους Δήμους τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας που εισπράττει και από τους πελάτες των μελών της Ομοσπονδίας, οι οποίοι διαμένουν σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αναλυτικά η επιστολή του Χάρη Δούκα στον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ

«Κύριε Πρόεδρε,

Μας προξενεί εντύπωση ότι η επιστολή σας για τα δημοτικά τέλη, απευθύνεται μόνο στον Δήμο Αθηναίων και όχι στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ή ακόμη και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

Ως φαίνεται το ενδιαφέρον σας εξαντλείται στα ακίνητα μόνο εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Σε κάθε περίπτωση θα ήταν χρήσιμη η συζήτηση και η συνεργασία μας για τα ακίνητα στην Αθήνα.

Ιδιαίτερα για τα εξής θέματα:

1ον Πώς θα ανοίξουν τα χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα.

2ον Πώς θα υπάρξουν αποτελεσματικοί κανόνες στην βραχυχρόνια μίσθωση.

Θέματα αναγκαία προκειμένου να ομαλοποιηθεί η πρόσβαση στη στέγη, η οποία έχει γίνει είδος πολυτελείας και όχι μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

3ον Τι θα γίνει με τις υπέρμετρες αυξήσεις των ενοικίων των ακινήτων, πράγμα που αποτελεί καίριο πλήγμα στο βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών και των επαγγελματιών.

Περιμένουμε επίσης να ζητήσετε από την κυβέρνηση να μεταφερθούν στους Δήμους τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας που εισπράττει και από τους πελάτες των μελών σας που διαμένουν σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Προκειμένου οι πόλεις να βελτιώσουν τις υποδομές τους και τις υπηρεσίες τους. Κάτι που ισχύει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ανταπόκρισή σας σε αυτά τα θέματα, θα αποδείξει το ενδιαφέρον σας για τους πολίτες», αναφέρει στη σχετική επιστολή του ο δήμαρχος Αθηναίων.

