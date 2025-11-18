search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 20:07
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

18.11.2025 18:21

Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα σε συζήτηση με Βικτόρια Χίσλοπ: «Δεν είμαστε κοντά σε ένα θετικό αποτέλεσμα»

18.11.2025 18:21
mitsotakis hislop

Δεν είμαστε κοντά σε θετικό αποτέλεσμα όμως η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τη βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέα και δημοσιογράφο Βικτόρια Χίσλοπ στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της «Καθημερινής», Reimagine Tourism.

«Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Είχαμε συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο για αμοιβαία επωφελή διευθέτηση. Δεν έχουμε σημειώσει τόση πρόοδο όσο θα θέλαμε. Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν στο μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα επιχείρημα επανένωσης».

«Η χώρα έχει αφήσει πίσω της τους χαλεπούς καιρούς… Να αγκαλιάσουμε με αισιοδοξία το μέλλον και να μην ακουμπάμε μόνο στο ένδοξο παρελθόν. Πρέπει να μιλάμε και για το μέλλον. Εχω τη φιλοδοξία να κάνω την Ελλάδα τον νο1 τουριστικό προορισμό στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας» τόνισε ακόμη ο πρωθυπουργός.

«Υπάρχει μια τάση μυκονοποίησης με τα κρουαζιερόπλοια… Θα πρέπει να βρεθούν και νέοι προορισμοί […] Πρέπει να επικεντρωθούμε στη Δυτική Ελλάδα ή στους λιγότερο αναπτυγμένους προορισμούς» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Θελω οι άνθρωποι να επισκεπτονται την Ελλάδα να αγοράζουν προϊόντα και να ξανάρχονται και ενδεχομένως όχι στους ίδιους αλλά σε άλλους προορισμούς… Πρέπει να προωθήσουμε επενδύσεις, όπως σε μαρίνες τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Υπάρχει αλλαγή της κοινής γνώμης στη Βρετανία ότι τα Γλυπτά πρέπει να έρθουν πίσω στο σπίτι τους» ανέφερε από πλευρά της, η κ. Χίσλοπ. Οσο περισσότερη πίεση ασκήσουμε στο μουσείο, τόσο πιο γρήγορα θα επιστρέψουν τα Γλυπτά τόνισε.

