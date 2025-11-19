Η ξεχωριστή αγάπη του Αλέκου Φλαμπουράρη για την Αίγινα, η πολιτική «παρέα της» και η τρέλα για την ΑΕΚ

Αν κάτι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τον Αλέκο Φλαμπουράρη ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, θα ήταν η αγάπη του για την Αίγινα και η τρέλα του για την ΑΕΚ.

Η σχέση του Αλέκου Φλαμπουράρη με την Αίγινα δεν ήταν ούτε επιφανειακή ούτε ευκαιριακή. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 όταν σύμφωνα με πληροφορίες, ως πολιτικός μηχανικός ανέλαβε την κατασκευή του Κέντρου Υγείας, έργο που αποτέλεσε την πρώτη του επαφή με το νησί. Αργότερα το φθινόπωρο του 1980 ο φίλος του Σπύρος Λυκούδης του ζήτησε να τον βοηθήσει ώστε να χτίσει ένα εξοχικό στο νησί. Πράγματι ο Αλέκος Φλαμπουράρης δέχτηκε και όσο καιρό βρισκόταν στην Αίγινα δέθηκε με τους ντόπιους και αγάπησε το μέρος.

Από την πρώτη επαφή του με το νησί, η Αίγινα δεν υπήρξε για τον Αλέκο Φλαμπουράρη απλώς ένας τόπος διακοπών ή εργασίας. Έγινε προορισμός ζωής. Το πέτρινο σπίτι που απέκτησε στην περιοχή Ράχη Μοσχονά, θα εμφανιστεί αργότερα στα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης ως κέντρο οικογενειακών και φιλικών συγκεντρώσεων. Από απλά μπάνια και βουτιές στις τοπικές παραλίες μέχρι γιορτές και ονομαστικές εορτές με δεκάδες καλεσμένους. Το εξοχικό του Αλέκου Φλαμπουράρη γέμιζε κάθε χρόνο με γέλια και χαρούμενες φωνές.

Η «παρέα της Αίγινας»

Τα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και στη συνέχεια κατόρθωσε να αναλάβει την κεντρική εξουσία η Αίγινα μετατράπηκε σε μια ιδιαίτερη τοποθεσία όχι μονάχα για διακοπές και γλέντια αλλά και για πολιτικές ζυμώσεις με προεξέχοντα τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Η «παρέα της Αίγινας» όπως χαρακτηρίστηκε από τα Μέσα Ενημέρωσης αποτέλεσε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς άτυπους πυρήνες επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ, με κεντρικό πρόσωπο τον Αλέκο Φλαμπουράρη και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ τα Μέσα την περιέγραψαν ως ομάδα στενών φίλων, συμβούλων και στελεχών που συνδύαζαν χαλάρωση, διακοπές και πολιτική! Το εξοχικό του Φλαμπουράρη λειτούργησε ως χώρος όπου αναπτύσσονταν σχέσεις εμπιστοσύνης και ανταλλαγής απόψεων, ενώ στα ρεπορτάζ της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ καταγραφόταν ότι στο νησί πραγματοποιούνταν άτυπες συναντήσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος, χωρίς επίσημο χαρακτήρα, αλλά με καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών στρατηγικών.

Τα μέλη αυτής της παρέας σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα περιελάμβαναν σημαντικά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσά τους στελέχη όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης – ο οποίος έχει και αυτός σπίτι στο νησί σε πολύ μικρή απόσταση από εκείνο του Φλαμπουράρη- η Θεανώ Φωτίου, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Χρήστος Σπίρτζης ακόμη και ο Παύλος Πολάκης!

Η επιρροή της παρέας δεν ήταν θεσμική, αλλά άτυπη και ισχυρή, και για αρκετά χρόνια θεωρήθηκε ότι διατηρούσε σημαντικό ρόλο στην πολιτική σκηνή του κόμματος. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συνοχή της άρχισε να διασπάται περίπου από το 2016, όταν οι εσωτερικές αντιθέσεις, οι επιλογές στην κυβέρνηση και οι αλλαγές στις πολιτικές ισορροπίες οδήγησαν αρκετά μέλη να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα η παλιά δυναμική της παρέας να περιοριστεί.

Η «τρέλα» για την ΑΕΚ

Γνωστός για τα κιτρινόμαυρα συναισθήματά του ο Αλέκος Φλαμπουράρης δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για την ΑΕΚ. Η παρουσία του σε αγώνες της ομάδας ήταν συχνή, όποτε μάλλον το επέτρεπαν οι συνθήκες ενώ πριν την ολοκλήρωση του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε βοηθήσει από τη θέση του στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ώστε να ολοκληρωθεί. Μάλιστα, παλαιότερα σε μία δήλωσή του είχε πει: «Θα γίνει με τροπολογία που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Η ΑΕΚ δικαιούται γήπεδο στη Ν. Φιλαδέλφεια και θα το χτίσει».

Το 2016 ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ πραγματοποίησε την ετήσια εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας κατά την οποία τίμησε τον Αλέκο Φλαμπουράρη ο οποίος ήταν Υπουργός Επικρατείας.

Σήμερα η ΠΑΕ ΑΕΚ σε ανακοίνωσή της αναφέρει «Η ΠΑΕ ΑΕΚ και όλη η Οικογένεια της Ομάδας μας, εκφράζουν την βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ένθερμος φίλος της ΑΕΚ, αλλά και ένας άνθρωπος που είχε σταθεί αρωγός στη μεγάλη προσπάθεια να ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευής του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Οικογένεια της ΑΕΚ θα τον ευχαριστεί πάντα γι’ αυτό και δεν θα τον ξεχάσει ποτέ. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους. Και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί του…».

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: Δεν με ικανοποίησε η απόφαση αποχώρησης Τσίπρα, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι και οφείλουμε να συγκλίνουμε

Τσακαλώτος για Τσίπρα: Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί ένας ηγέτης μόνος του, αδιαμεσολάβητος, να μας βγάλει από την κρίση

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Αλέκο Φλαμπουράρη