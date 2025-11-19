Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετωπική Λαζαρίδη – Λιακούλη για τη σχέση Ανδρουλάκη – Τζεδάκη

Έντονες αντιπαραθέσεις που οδήγησαν μέχρι την ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης σημάδευσαν την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου σήμερα καταθέτει ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Τζεδάκης.

Οι ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη προς τον κ. Τζεδάκη για τη σχέση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη δραστηριότητα του ως κτηνοτρόφος σε συνδυασμό με την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του ως αντιπεριφερειάρχη όξυναν επικίνδυνα τα πνεύματα.

Η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε και η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν ο μάρτυρας κατέθεσε πως δεν ήταν στην αρμοδιότητά του να γνωρίζει τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου που δηλώνονταν αλλά και ότι δεν είχε ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την κατάσταση που επικρατούσε στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον ίδιο «δεν είναι δουλειά του να μετρά αιγοπρόβατα, αλλά του ΟΠΕΚΕΠΕ». Όταν ανέφερε πως δεν γνώριζε και πως ενημερώθηκε από δημοσιεύματα ότι κτηνίατροι κάνουν δηλώσεις εθνικού αποθέματος.

Μακάριος Λαζαρίδης: Βλέπατε τα αιγοπρόβατα να περνάνε, είστε κολλητός του κ. Ανδρουλάκη και δεν του είπατε τίποτα!

Μάρτυρας: Δεν είναι δουλειά μου να μετράω πρόβατα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Δουλειά σας είναι η κτηνιατρική βάση δεδομένων. Βλέπω το ΦΕΚ. Ναι ή όχι;

Ευαγγελία Λιακούλη: Θα τον χτυπήσει κιόλας φωνάζει; Τραμπουκισμός λέγεται αυτό.

Μακάριος Λαζαρίδης: Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολο θέση, κολλητός του Ανδρουλάκη ήταν…

Μάρτυρας: Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες η βασική στόχευσή τους είναι η αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων…

Ευαγγελία Λιακούλη: Δεν σας βγαίνει.

Μακάριος Λαζαρίδης: Αν μας βγαίνει ή δεν μας βγαίνει φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, που είστε στο 12%.

Ο κ. Τζεδάκης κατέθεσε πως λάμβανε επιδοτήσεις για βοσκοτόπια στη Νάουσα και τα Άγραφα, λέγοντας πως τα εκτός Κρήτης αγροτεμάχια δηλώθηκαν αυτόματα από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Η ένταση συνεχίστηκε με τον γαλάζιο εισηγητή Μακάριο Λαζαρίδη να αναφέρει πως «ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιος για αγροτικό τομέα δεν κολλάει εργόσιμα σε ανθρώπους που πάνε να τον βοηθήσουν».

Μάρτυρας: Αυτός θα είναι ο τίτλος για την Ομάδα Αλήθειας;

Μακάριος Λαζαρίδης: Να τον επαναφέρετε στην τάξη κ. πρόεδρε! Όχι εδώ μαγκιές! Είστε κολλητός του Ανδρουλάκη.

Το κλίμα δυναμιτίστηκε περισσότερο κατά την εξέταση του Σταύρου Τζεδάκη από την Ευαγγελία Λιακούλη με τον πρόεδρο της εξεταστικής να διακόπτει τη συνεδρίαση για 15 λεπτά.

Είναι ενδεικτικοί οι διάλογοι:

Μάρτυρας: Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι μεγάλες πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν, η τεχνική λύση.

Μακάριος Λαζαρίδης: Έχετε πάρει και βοσκοτόπια εκτός Κρήτης, καλό μάθημα σας έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ.

Μάρτυρας: Δεν θα με διαβάλλετε εσείς!

Μακάριος Λαζαρίδης: Έχει πάρει χρήματα από την τεχνική λύση και τώρα κατηγορεί τις υπουργικές αποφάσεις!

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αντέδρασαν έντονα με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε προς τον μάρτυρα: «Έχετε πάρει και βοσκοτόπια εκτός Κρήτης, καλό μάθημα σας έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ».

Μετά τη διακοπή η η ένταση συνεχίστηκε με την Ευαγγελία Λιακούλη να καταγγέλλει πως ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε στον μάρτυρα και του «έκανε μπούλινγκ» αμέσως μόλις έκλεισαν τα μικρόφωνα. Έκανε μάλιστα, γνωστό πως τι ΠΑΣΟΚ θα διαμαρτυρηθεί στον πρόεδρο της Βουλής.

Κατήγγειλε ακόμη πως ο κ. Λαζαρίδης επιτέθηκε λεκτικά και στον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος παρεμβαίνοντας είπε πως τον αποκάλεσε «εθνική εξαίρεση».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης αρνήθηκε πως υπήρξε επεισόδιο λέγοντας πως το μόνο που έκανε κατά τη διακοπή ήταν να προσεγγίσει τον μάρτυρα και να τον ρωτήσει για ποιο λόγο χρησιμοποίησε τη τεχνική λύση και τώρα καταγγέλλει τις υπουργικές αποφάσεις. «Δεν έχει το θάρρος ως άνδρας να του ζητήσει συγγνώμη», σχολίασε η Ευαγγελία Λιακούλη.

Πηγές ΝΔ: Προκλητικός ο στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη

Σοβαρά ερωτήματα για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων προκάλεσε η κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη, στενού συνεργάτη και φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, στην εξεταστική επιτροπή, σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς.

«Ο μάρτυρας εμφανίστηκε προκλητικός έχοντας μάλιστα την υποστήριξη των βουλευτών –μελών της εξεταστικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και με κυνισμό απαντούσε στις ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος αποκάλυψε ότι ο αντιπεριφερειάρχης απασχολούσε εργατικό δυναμικό χωρίς ένσημα και πως δεν ενημέρωσε ποτέ για την αύξηση των ζώων. “Δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου να ξερω πόσα ζώα εχει η Κρήτη. Το είδαμε και εμείς από την επικαιρότητα. Δεν ήμουν σε θέση να ξερω πόσες δηλώσεις έχει η Κρήτη και πόσο ζωικό κεφάλαιο” απάντησε ο μάρτυρας σχετικά με την ραγδαία αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη», προσθέτουν.

«Ο κ.Λαζαρίδης, επανερχόμενος στις σχέσεις του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ρώτησε τον κ.Τζεδάκη αν είχε ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως καταγράφονταν και μέσω των Μέσων Ενημέρωσης και η απάντηση ήταν αρνητική. “Είμαστε παιδιά αγροτοκτηνοτροφικών οικογενειών, δεν είμαστε ελίτ” – είπε ο κ.Τζεδάκης, απαντώντας στο πώς φροντίζει τα εκατοντάδες ζώα που δηλώνει. Είπε ότι ξυπνάει στις 05.00 το πρωί και πηγαίνει στα ζώα, κατόπιν πηγαίνει και η γυναίκα του και ότι εκεί βρίσκεται και ο πατέρας του, ο οποίος συνεπικουρείται από συγγενικό πρόσωπο. Στην αποκάλυψη του κ. Λαζαρίδη ότι ο μάρτυρας με έγγραφό του από τον Αύγουστο του 2024 υποδείκνυε στον ΟΠΕΚΕΠΕ δύο συγκεκριμένες κτηνιάτρους, όπου τα παιδιά της μίας υπέβαλαν αιτήσεις, ο κ. Τζεδάκης απάντησε πως “πολλά παιδιά παίρνουν επιδοτήσεις, το θέμα είναι να μην υπάρχει παράβαση καθήκοντος”. Για τη γνωριμία του με τον πρώην γραμματέα της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, Λάμπρο Αντωνόπουλο, ο Στ.Τζεδάκης – ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ- ανέφερε ότι γνωρίζεται από τα φοιτητικά τους χρόνια», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης να απομακρύνει αμέσως τον Λαζαρίδη

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του, εξαπολύει επίθεση κατά του Μ. Λαζαρίδη, τον οποίο αποκαλεί «υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας» και του αποδίδει «φασιστική συμπεριφορά», ζητώντας απο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον απομακρύνει από την Εξεταστική.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ αναφερει ότι «ο πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του. Προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει. Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα, επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής».

Το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι ο βουλευτής Καβάλας της ΝΔ «προφανώς δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής . Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης. Ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του Πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του. Συνεπώς αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά , επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη

Η ξεχωριστή αγάπη του Αλέκου Φλαμπουράρη για την Αίγινα, η πολιτική «παρέα της» και η τρέλα για την ΑΕΚ

Κώστας Τασούλας: «Γεφυροποιός» για το πολιτικό σύστημα ή παρεμβάσεις πέραν από το θεσμικό του ρόλο;