Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Χάος με τον Λαζαρίδη – «Είσαι μέλος ακροδεξιάς αγέλης» λέει το ΠΑΣΟΚ, «να αποδείξουν πως είμαι φασίστας» απαντά

Νέο γύρο σφοδρής αντιπαράθεσης ΝΔ- ΠΑΣΟΚ πυροδότησε στην εξεταστική επιτροπή η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη κατά του Μακάριου Λαζαρίδη στον οποίο καταλογίζεται φασιστική συμπεριφορά, ενώ ζητείται η απομάκρυνσή του από την επιτροπή.

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στον Σταύρο Τζεδάκη γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του.

«Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης. Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά , επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την αντίδραση του κ. Λαζαρίδη που προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Ο εισηγητής της ΝΔ χαρακτήρισε «άθλια», «συκοφαντική» και «ντροπιαστική» την ανακοίνωση καλώντας τον Σταύρο Τζεδάκη να απαντήσει εάν του επιτέθηκε σωματικά, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε ακόμη πως όσοι εμπλέκονται στο επίμαχο δελτίο Τύπου θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

«Να αποδείξει πως είμαι φασίστας. Ελπίζω να έρθει η κυρία Στεφανία Μουρελάτου στα δικαστήρια. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω», ανέφερε και γνωστοποίησε πως έχει ήδη δώσει εντολή ώστε να γίνει μήνυση στην Στεφανία Μουρελάτου και ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ.

«Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι», αντέτεινε η Ευαγγελία Λιακούλη, κάνοντας λόγο για «ανοίκεια» επίθεση στον μάρτυρα. «Τέσσερις βουλευτές τον τράβαγαν να τον βγάλουν έξω από την αίθουσα», είπε.

Επίθεση Λαζαρίδη σε Τζεδάκη και ένταση στην εξεταστική

Η έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ήρθε έπειτα από την επεισοδιακή σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία μάλιστα διεκόπη προσωρινά, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Λαζαρίδη για μπούλινγκ και απαράδεκτη συμπεριφορά κατά μάρτυρα της υπόθεσης για τα βοσκοτόπια στη Κρήτη.

Οι ερωτήσεις του Λαζαρίδη προς τον κ. Τζεδάκη για τη σχέση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη δραστηριότητα του ως κτηνοτρόφος σε συνδυασμό με την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του ως αντιπεριφερειάρχη όξυναν επικίνδυνα τα πνεύματα, με την Ευαγγελία Λιακούλη να αντιδρά και την κατάσταση να ξεφεύγει, οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή.

Χαρακτηριστικός είναι ο εξής διάλογος:

Μακάριος Λαζαρίδης: Βλέπατε τα αιγοπρόβατα να περνάνε, είστε κολλητός του κ. Ανδρουλάκη και δεν του είπατε τίποτα!

Μάρτυρας: Δεν είναι δουλειά μου να μετράω πρόβατα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Δουλειά σας είναι η κτηνιατρική βάση δεδομένων. Βλέπω το ΦΕΚ. Ναι ή όχι;

Ευαγγελία Λιακούλη: Θα τον χτυπήσει κιόλας φωνάζει; Τραμπουκισμός λέγεται αυτό.

Μακάριος Λαζαρίδης: Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολο θέση, κολλητός του Ανδρουλάκη ήταν…

Μάρτυρας: Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες η βασική στόχευσή τους είναι η αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων…

Ευαγγελία Λιακούλη: Δεν σας βγαίνει.

Μακάριος Λαζαρίδης: Αν μας βγαίνει ή δεν μας βγαίνει φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, που είστε στο 12%.

Να σημειωθεί πως η αντιπολίτευση κατήγγειλε τον βουλευτή της ΝΔ ότι επιτέθηκε λεκτικά και στον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος παρεμβαίνοντας είπε πως τον αποκάλεσε «εθνική εξαίρεση».

Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει έντονη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ το οποίο κάλεσε τον πρωθυπουργό να απομακρύνει τον Λαζαρίδη από τη θέση του, κατηγορώντας τον για «φασιστική συμπεριφορά», ενώ η ΝΔ απάντησε πως προκλητικός ήταν ο μάρτυρας…

«Ο πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του. Προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει. Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα, επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής» ανέφερε χαρακτηριστικά η Τρικούπη.

Λαζαρίδης: Η κα Μουρελάτου θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη

Λίγο αργότερα, ο Μ. Λαζαρίδης με ανάρτησή του τόνισε πως θα κινηθεί νομικά κατά της Στεφ. Μουρελάτου για τους χαρακτηρισμούς περί «φασίστα».

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, κυρία Μουρελάτου, υπό την καθοδήγηση της οποίας εκδίδει ανακοινώσεις το Γραφείου Τύπου, θα κληθεί σύντομα στην Ελληνική Δικαιοσύνη να αποδείξει τα όσα υποστηρίζει σήμερα σε βάρος μου. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την ψυχραιμία του και ολισθαίνει σε δρόμους επικίνδυνους» έγραψε.

Νέα Αριστερά: Ο πρωθυπουργός να επαναφέρει στη θεσμικότητα τον Λαζαρίδη

Η Νέα Αριστερά αντέδρασε επίσης στη συμπεριφορά του Λαζαρίδη κατά τη διάρκεια της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η Νέα Αριστερά καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη συμπεριφορά του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Καβάλας, Μακάριου Λαζαρίδη, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο κ. Λαζαρίδης, επιχειρώντας να δυναμιτίσει το κλίμα ενόψει της αυριανής κατάθεσης των «Φραπέ» και «Χασάπη», τραμπούκισε τον μάρτυρα και επιτέθηκε με ανοίκειο, προκλητικό και αντικοινοβουλευτικό τρόπο στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας και μέλος της Επιτροπής, Αλέξανδρο Καζαμία, αποκαλώντας τον «εθνική εξαίρεση». Η συμπεριφορά αυτή καταδικάστηκε άμεσα και σφοδρά από τον εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Καλούμε τον πρωθυπουργό να επαναφέρει τον κ. Λαζαρίδη στη θεσμικότητα. Διαφορετικά, θα θεωρήσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης συναινεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές που προσβάλλουν τη Βουλή και τον δημόσιο διάλογο» αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

