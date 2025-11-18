ΚΚΕ: Καταγγέλλει ως απόπειρα πολιτικής δίωξης το αίτημα άρσης ασυλίας Κουτσούμπα μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη

Απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του κόμματος βλέπει το ΚΚΕ στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή με αίτημα άρσης ασυλίας το Δημήτρη Κουτσούμπα. Η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία, αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΚΕ, κινήθηκε μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη «για δήθεν παραβίαση του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων». Διατυπώνονται μάλιστα ερωτηματικά για το γεγονός ότι «μια τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή».

«Ματαιοπονούν» διαμηνύει το ΚΚΕ, το οποίο επιπλέον απαντά ότι τηρεί το νόμο για τα οικονομικά των κομμάτων, δε δέχεται όμως να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων που το στηρίζουν και το ενισχύουν οικονομικά. Εξ ου και «επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής διοικητικό πρόστιμο και ουδέποτε τέθηκε θέμα ποινικών ευθυνών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος:

«Το ΚΚΕ καταγγέλλει τη διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας με αίτηση άρσης του ακαταδίωκτου (ασυλίας) του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, για δήθεν παραβίαση απ’ το ΚΚΕ του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων.

Πρόκειται για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ και ενδεικτικό ως προς αυτό είναι ότι η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία – μήνυση του γνωστού φασίστα Κωνσταντίνου Πλεύρη, ενώ δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για το γεγονός ότι μία τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή.

Είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων, δηλώνει κανονικά τα έσοδά του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές – κληρονομιές, τα δημοσιοποιεί στον ετήσιο ισολογισμό του και όλα αυτά στέλνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ είναι συνεπές στις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Είναι, επίσης, γνωστό ότι το μόνο που δεν δέχεται το ΚΚΕ, είναι να συγκεντρώνει, να καταρτίζει και να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών, των φίλων του και άλλων ανθρώπων που εκτιμούν το ΚΚΕ και επιθυμούν να το στηρίξουν και οικονομικά, οι περισσότεροι από το υστέρημά τους, χωρίς τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνονται “φέιγ βολάν”. Γι’ αυτό άλλωστε και μόνο για αυτό επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής διοικητικό πρόστιμο και ουδέποτε τέθηκε θέμα ποινικών ευθυνών.

Ματαιοπονούν ορισμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες γνωστές και από το παρελθόν πρακτικές θα συκοφαντήσουν το ΚΚΕ και θα βάλουν εμπόδια στη δράση του. Ο λαός θα συνεχίσει να στηρίζει το Κόμμα μας γιατί, εκτός όλων των άλλων, γνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς, στα οποία είναι βουτηγμένοι οι διάφοροι επικριτές του ΚΚΕ, ούτε με τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου πολιτικού χρήματος που οργιάζουν στο αστικό πολιτικό σύστημα.

Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ να δώσουν απάντηση στις συκοφαντίες των φασιστών με την επιτυχία της τρέχουσας οικονομικής εξόρμησης προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ».

