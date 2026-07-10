Nova: Το making off της πολυαναμενόμενης ταινίας «Odyssey» του βραβευμένου με Oscar, Christopher Nolan, αποκλειστικά στα Novacinema και στην ΕΟΝ!

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Toέπος της «Οδύσσειας» έρχεται στη Nova! Την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 21:30, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το making off «The Odyssey: The Making of an Epic» τηςπολυαναμενόμενης ταινίας του Christopher Nolan, «Odyssey» αποκλειστικά στο Novacinema1 ενώ θα είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα ΕΟΝ.

Η επική μεταφορά του ομηρικού έπους γυρίστηκε σε εμβληματικές τοποθεσίες της Ελλάδας αναδεικνύοντας την φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά με μια μοναδική νέα διάσταση κινηματογράφησης και ένα μοναδικό καστ με τους Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson υπό τις οδηγίες του Christopher Nolan, σκηνοθέτη των μεγάλων επιτυχιών «Oppenheimer», «Interstellar» και της τρολογίας «Dark Night».

Στο πλαίσιο της επέκτασης της συμφωνίας Nova– NBC Universal η ταινία «Odyssey» θα προβληθεί αποκλειστικά στα κανάλια Novacinemaμέσα στο 2027!

Απόλαυσε το «The Odyssey: The Making of an Epic» στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.