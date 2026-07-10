Ο Μαρινάκης «πετάει το γάντι» στον Ανδρουλάκη: Κατάθεσε νομοσχέδιο για τη 13η σύνταξη

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Ανοιχτή πρό(σ)κληση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, απευθύνει με ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την κόντρα στη Βουλή για τη 13η σύνταξη.
Ο Π. Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση “ΗΛΙΟΣ”, καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως “13η σύνταξη” και το κοστολογεί 450 εκατ. ευρώ, προκειμένου να λάβει και εγγραφη κοστολογηση απο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».
«Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μαλιστα που η ενισχυση των 300 ευρω που δινεται καθε Νοεμβριο απο την Κυβερνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρω», τονίζεται στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Να δούμε αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα… σηκώσει το γάντι…
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