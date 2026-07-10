Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ίνι Ηρακλείου

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Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο σημείο παραμενουν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε καλαμιές και χαμηλή βλάστηση, επεκτεινόμενη στη συνέχεια σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Μέχρι στιγμής, το πύρινο μέτωπο εξελίσσεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές, χωρίς να απειλούνται οικίες.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με ριπές που φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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