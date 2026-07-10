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10.07.2026 14:26

Άργος: Πήραν νέα 24ωρη προθεσμία οι αστυνομικοί για τις 13 σφαίρες στον 20χρονο – Εφιαλτικές αποκαλύψεις, θυελλώδεις αντιδράσεις  

10.07.2026 14:26
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Αποτροπιασμό για την ενέργεια των αστυνομικών που έριξαν 13 σφαίρες στον 20χρονο στο Άργος, τραυματίζοντάς τον σοβαρότατα, προκαλούν οι αποκαλύψεις για το αδιανόητο περιστατικό.

Το πρωί της Παρασκευής, οι δύο αστυνομικοί βρέθηκαν στο Ναύπλιο, για να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου – νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ.

Τελικά έλαβαν νέα 24ωρα προθεσμία και θα απολογηθούν το Σάββατο (11/7) ενώ επέμειναν να αρνούνται τη κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβολήσαν για εκφοβισμό.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον 20χρονο στο κεφάλι.

Ωστόσο οι αποκαλύψεις είναι συντριπτικές, εξ ου και οι αντιδράσεις, ακόμα και από συνδικαλιστές, όπως ο Στράτος Μπαλάσκας:

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