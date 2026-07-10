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Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 06:14

Το δύσκολο καλοκαίρι της κυβέρνησης, το drama ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης, το Όχι ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ και ο Δούκας, ο Τασούλας σε αμφισβήτηση, η αναμονή Σαμαρά  

10.07.2026 06:14
polakis- tasoulas – doukas – samaras- new

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Καλημέρα σας

Αντιμέτωπη και νέα και παλαιά προβλήματα είναι η κυβέρνηση με το έμπα του καλοκαιριού.

Ξεκίνησαν οι φωτιές και μάλιστα σε αστικό ιστό και πάλι – Ωραιόκαστρο – αλλά και με εντελώς απρόβλεπτα γεγονότα και αδιανόητες τραγωδίες, όπως στο Σισμανόγλειο.

Την Πέμπτη έπεσε αεροπλάνο, ενώ είχαμε και το τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή σε μία γυναίκα, προκαλώντας ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Μέχρι τώρα η χώρα είναι μάλλον τυχερή που απολαμβάνει ήπιες θερμοκρασίες σε αντίθεση με την Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει εφιαλτικές συνθήκες. Ούτε που θέλω να φανταστώ τι θα συμβεί εδώ εάν ξεφύγει το κλιματικό.

Δεν ξεκίνησε καλά το καλοκαίρι κι αν πάει έτσι, η κυβέρνηση θα έχει βουνό μπροστά της…

Ο έρωτας Τραμπ με Ερντογάν και ο ελληνικός ρεαλισμός

Πέρα από αυτά, δεν πήγε καλά ούτε αυτή η ιστορία με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τον… έρωτα του Τραμπ με τον Ερντογάν.

Η υπόθεση της πώλησης F35 στην Τουρκία άνοιξε για τα καλά, αλλά πέραν αυτού του θέματος – που ενδεχομένως είναι δύσκολο να τηρηθούν οι υποσχέσεις του Τραμπ στον Ερντογάν – το σημαντικό είναι πως ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνωρίζει με κάθε επισημότητα και βερμπαλισμό το ρόλο της γειτονικής χώρας στην ευρύτερη περιοχή. Και δεν διστάζει να το κάνει και έναντι του άλλοτε στενού του φίλου του, Νετανιάχου.

–  Και στο μεταξύ, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν πέρασε τελικά από την Αθήνα, κανένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος – ούτε ο Ρούμπιο, ούτε ο Χέσγκεθ, που περίμεναν κάποιοι. Τα περί Τραμπ είχαν διαψευστεί από πολύ νωρίτερα.

– Μήπως πρέπει να τα ξαναδεί όλα αυτά και να αναγνώσει καλύτερα το νέο περιβάλλον η ελληνική διπλωματία αντί να βαυκαλίζεται για τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα; Οι οποίες καλώς έγιναν, αλλά δεν σημαίνουν και κάτι περισσότερο από αυτό που ξέραμε; 

ΣΥΡΙΖΑ drama και ο… λογικός Πολάκης

Με τον ΣΥΡΙΖΑ η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια. Το κατάλαβε επιτέλους, έστω και την ύστατη ώρα, ακόμα και ο… Σωκράτης Φάμελλος. Και παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά.

Έφτασε η κατάσταση σε τέτοιο σημείο που να λέει ο Παύλος Πολάκης τα πιο… λογικά πράγματα απ’ όλους.

Και κυρίως να λέει το προφανές, ότι τις τύχες του κόμματος πρέπει να τις αποφασίζουν όσοι θέλουν να είναι στο κόμμα και όχι εκείνοι που ουσιαστικά ή και πρακτικά είναι σε άλλο κόμμα.

Έχω δει διασπάσεις και διασπάσεις στην Αριστερά, αλλά αυτή δεν θα μπορούσε να τη φανταστεί ούτε ο… Λεωνίδας Κύρκος, που είχε πει το περίφημο για την ικανότητα της Αριστεράς να διασπάσει ακόμα και το Άτομο.

Όχι Πασόκων σε ΝΔ, δικαίωση Δούκα για προοδευτική διακυβέρνηση

Άσχημα μαντάτα για όσους στο ΠΑΣΟΚ θέλουν ή ονειρεύονται η σχεδιάζουν συνεργασία μετά τις εκλογές με τη ΝΔ.

Η MRB αποκάλυψε ότι μόλις το 16% των νυν ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θα ήθελε μία τέτοια προοπτική.

Ένα 32% προτιμά… Τσίπρα και άλλο τόσο θέλει συνεργασία με τον… ΣΥΡΙΖΑ – με άλλα λόγια στην ίδια κατεύθυνση δείχνουν. Επίσης ένα 23% λέει ναι και στη συνεργασία με την Καρυστιανού.

Άρα η γραμμή που λέει «τα βλέπουμε όλα, ακόμα και με τη ΝΔ» είναι οικτρή μειοψηφία στο σημερινό ΠΑΣΟΚ.

Λογικό το βρίσκω: Το εναπομείναν κοινό είναι αριστερόστροφο και αντιδεξιό.

–   Η προ ετών ανάλυση, που έλεγε ότι η βάση του ΠΑΣΟΚ είναι φιλομητσοτακική έχει ανατραπεί. Διότι οι δεξιόστροφοι και αντιτσιπρικοί έχουν φύγει ήδη, τους κέρδισε ο Μητσοτάκης εδώ και καιρό. Και έχουν μείνει οι άλλοι. Και η… Διαμαντοπούλου με κάποιους της κομματικής γραφειοκρατίας που βλέπουν διάσωση μέσω μίας συνεργασίας με τη ΝΔ.

– Μήπως λοιπόν να ξαναδούν με ψυχραιμία, ρεαλισμό και ώριμο σχέδιο πώς θα υλοποιήσουν την απόφαση του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση και να ξανασκεφτούν την πρόταση Χάρη Δούκα για διάλογο στην κεντροαριστερά. Σαν να δικαιώνεται η θέση του δημάρχου.

«Προεδρία Δημοκρατίας» σε κρίση

Αυτό με τον Κώστα Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας δεν πάει και τόσο καλά. Για την ακρίβεια δεν πάει καθόλου καλά.

Επί των ημερών του, η αξιοπιστία του θεσμού υποχωρεί θεαματικά: Η Προεδρία της Δημοκρατίας, έχασε σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της MRB, πέντε ολόκληρες θέσεις στις κρίσεις των πολιτών – κατρακύλησε στη 15η από τη 10η θέση.

Ο Κώστας Τασούλας είναι ο πρώτος Πρόεδρος, εδώ και 35 χρόνια, που εξελέγη αποκλειστικά και μόνο με τις ψήφους του κόμματός του και μάλιστα είναι ο μόνος που μεταπήδησε από την ενεργό πολιτική στον ανώτατο πολιτειακό θεσμό – με εξαίρεση τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1980.

– Μπορεί λοιπόν να συζητούν ό,τι θέλουν στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά προέχει η πολιτική βούληση για συναινέσεις στην προεδρική εκλογή. Όλα τα άλλα είναι μάταια…

Η απειλή Σαμαρά και η αναμονή  

Ο Σαμαράς δείχνει απειλητικός τελικά για τη ΝΔ εάν λάβουμε υπόψη τις Τάσεις της MRB ότι ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους της ΝΔ στις ευρωεκλογές δηλώνει πως θα ψήφιζε το κόμμα που ετοιμάζει – «σίγουρα» και «μάλλον».

Η δε ΝΔ δείχνει να χάνει ένα 7,7% περίπου προς την «αδιευκρίνιστη ψήφο» ή «άλλο κόμμα» – δεν υπάρχει απάντηση για Σαμαρά εδώ, καθότι δεν έχει ιδρυθεί το κόμμα.

Αν συνδυαστούν τα ευρήματα αυτά, είναι δυνατόν οι απώλειες της ΝΔ προς τον πρόεδρο Αντώνη να κυμανθούν από 2 έως και 4 μονάδες – μετριοπαθώς το υπολογίζω – από το 28% που έλαβε στις ευρωεκλογές. Δηλαδή από «γερό χτύπημα» έως «καταστροφή» στις εκλογές.

– Για να έχετε μία εικόνα, ο Σαμαράς δεν βιάζεται να κάνει την κίνησή του. Δείχνει να θεωρεί πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη και έτσι θα περιμένει. Θα προχωρήσει μόλις βεβαιωθεί ότι οι κάλπες είναι κοντά ώστε να μην δώσει περιθώρια αντίδρασης στην ηγεσία της ΝΔ. Δύσκολη άσκηση, αλλά έχει λογική το σχέδιο.

Μεταγραφή από την… ανάποδη για ΠΑΣΟΚ

Κυκλοφορεί πληροφορία ότι βουλευτής – μένω στον ενικό, για λόγους… ευγενείας – του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμος να μετακομίσει στην ΕΛΑΣ εάν το Κίνημα συνεχίσει την κατιούσα στις δημοσκοπήσεις και το φθινόπωρο.

Παρατήρηση πρώτη: Ο βουλευτής έχει αντιμετωπιστεί από τη Χαριλάου με διόλου σεβασμό.

Παρατήρηση δεύτερη: Όταν έχεις… κάνει σπορ τις μεταγραφές από άλλα κόμματα, αλλάζοντας μία πάγια θέση που διατηρούσε μέχρι πριν κάποιους μήνες, προφανώς και δεν μπορείς να μεμφθείς έναν δικό σου βουλευτή, που θα κάνει την αντίθετη πορεία.

Θα έχουν… γούστο αυτά που θα συμβούν από Σεπτέμβριο, σας διαβεβαιώνω…

Posoxronoexasa

Άφησα να καταλαγιάσει ο θόρυβος με την πλατφόρμα «posokanei» και ομολογώ πως υπέκυψα στον πειρασμό να περιηγηθώ, μήπως βρω κάτι ενδιαφέρον – για κάτι πατατάκια, ξηροκάρπια και μπύρες για τα εναπομείναντα ματς του μουντιάλ, μην φανταστείτε.

Παρασύρθηκα όμως και βρέθηκα να ψάχνω τιμές για κάτι κριτσίνια, να συγκρίνω κόστη για τυριά και άλλα διάφορα. Να μην τα πολυλογώ, μου θύμισε το Netflix που μπαίνεις να δεις τι ταινίες έχει και τρως περισσότερη ώρα στο ψάξιμο, παρά στη θέαση της ταινίας.

Για την ιστορία, πατατάκια και μπύρες πάλι από το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς θα πάρω, άκρη δεν βρήκα.

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