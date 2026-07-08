search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 11:08
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 09:55

Μητσοτάκης από Σύνοδο ΝΑΤΟ: Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία

08.07.2026 09:55
mitsotakis_NATO_080726

Στο casus belli αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τα όσα διεμοίφθησαν κατά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου.

«Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ και Ερντογαν αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και να λαμβάνονται υπόψιν όλες οι ευαισθησίες των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιλυθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Αυτό που μπορώ να σας πω ότι είναι χαρά μου να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντα ήμουν ένθερμος υποστηρικτής των καλών σχέσεων με την Τουρκία», είπε ο Κ. Μητσοτάκης.

Όσον αφορά στην ατζέντα της Συνόδου, τόνισε ότι «συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε περίοδο μεγάλων αβεβαιοτήτων. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην πρώτη του θητεία έθεσε στους ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας όχι ανταγωνιστικά στο ΝΑΤΟ. Στη Χάγη λάβαμε σημαντικές αποφάσεις. Η Ελλάδα η χώρα μου ήδη δαπανά το 3,5% σε αμυντικές δαπάνες και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ΕΔ. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες. Σε ότι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα να διατηρηθεί η εκεχειρία και χρειάζεται χρόνος για να επιλυθεί αυτό το ακανθώδες ζήτημα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μια νέα ένταση στην περιοχή».

Διαβάστε επίσης

Μέτωπο με τον Τσίπρα για να… ξεχαστεί ο Σαμαράς – Γιατί το Μαξίμου οξύνει την επίθεση στην ΕΛΑΣ

Αποχώρησε από τους Δημοκράτες η Γιώτα Πούλου

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Διπλωματικό σκάκι με… έπαθλο τα F-35 και την Αθήνα να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
argentina-new
MEDIA

«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

peugeot-e208-gti-2506styp-014-fr-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

messi-mudial-2026-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γιατί έκλαψε ο Μέσι – Δείτε βίντεο με την εξήγησή του

trump-erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να λύσει τον «γρίφο» των F-35 για την Τουρκία – Τα εμπόδια και πώς θέλει να τα παρακάμψει για χάρη του Ερντογάν

samaras 6654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κόβει ή δεν κόβει ο Σαμαράς ψηφοφόρους από τη ΝΔ, ιδού η (μεγάλη) απορία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

Untitled design (7)
ΚΑΛΧΑΣ

Η «βόμβα» Άδωνι που δεν… πέταξε το Μαξίμου, ο Σγουρός, το ΤΕΕ και ο Μήλης, το επικρατείας του Τσίπρα και η Ολυμπία της Πούλου   

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

melitzanes-new
CUCINA POVERA

Μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 11:08
argentina-new
MEDIA

«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

peugeot-e208-gti-2506styp-014-fr-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

messi-mudial-2026-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γιατί έκλαψε ο Μέσι – Δείτε βίντεο με την εξήγησή του

1 / 3