Μητσοτάκης από Σύνοδο ΝΑΤΟ: Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία

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Στο casus belli αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τα όσα διεμοίφθησαν κατά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου.
«Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ και Ερντογαν αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και να λαμβάνονται υπόψιν όλες οι ευαισθησίες των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιλυθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Αυτό που μπορώ να σας πω ότι είναι χαρά μου να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντα ήμουν ένθερμος υποστηρικτής των καλών σχέσεων με την Τουρκία», είπε ο Κ. Μητσοτάκης.
Όσον αφορά στην ατζέντα της Συνόδου, τόνισε ότι «συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε περίοδο μεγάλων αβεβαιοτήτων. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην πρώτη του θητεία έθεσε στους ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας όχι ανταγωνιστικά στο ΝΑΤΟ. Στη Χάγη λάβαμε σημαντικές αποφάσεις. Η Ελλάδα η χώρα μου ήδη δαπανά το 3,5% σε αμυντικές δαπάνες και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ΕΔ. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες. Σε ότι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα να διατηρηθεί η εκεχειρία και χρειάζεται χρόνος για να επιλυθεί αυτό το ακανθώδες ζήτημα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μια νέα ένταση στην περιοχή».
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