Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Διπλωματικό σκάκι με… έπαθλο τα F-35 και την Αθήνα να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς 

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Ένα διπλωματικό σκάκι με πολύ υψηλούς στόχους εξελίσσεται από χθες στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ήδη από την άφιξη του στην τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφείς τις προθέσεις του: φάνηκε θετικός στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα Joint Strike Fighter που αναπτύσσει και κατασκευάζει τα μαχητικά 5ης γενιάς F-35, έδειξε ότι… κρατάει γινάτι στους Ευρωπαίους συμμάχους για την άρνηση συμμετοχής τους στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά και συνολικά για τη συμμετοχή τους στην κοινή άμυνα και δεν έκρυψε την… ειδική σχέση που έχει με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να ικανοποιήσει το… mentalité του Τραμπ για εντυπωσιακά θεάματα και υποδοχές, ενώ η αγκαζέ πορεία τους από το Air Force One ως τα αυτοκίνητα θεωρήθηκε ως άλλη μια ένδειξη ότι – μετά από την «ψυχρή» περίοδο της διακυβέρνησης Μπάιντεν – οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Άγκυρας έχουν μπει και πάλι στον… σωστό δρόμο.

Βέβαια, και ο Ερντογάν αλλά και ο Τραμπ ξέρουν ότι από την υπόσχεση μέχρι την απόκτηση από την Τουρκία μαχητικών F-35 είναι μακρύς ο δρόμος και θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Κογκρέσου – το οποίο συνεχίζει να αντιδρά στο ενδεχόμενο αυτό -, ωστόσο για τον Τούρκο πρόεδρο και μόνο το γεγονός ότι ο Αμερικανός ομόλογός του ανοίγει ένα θέμα «ταμπού» αποτελεί μια θετική εξέλιξη, ειδικά όταν συνοδεύεται από εμφανή εκτίμηση για το ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Άλλωστε, ο βασικός στόχος του Ερντογάν είναι αυτός: η αναβάθμιση του ρόλου της Άγκυρας σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας και αβεβαιότητας και η «πιστοποίηση» της θέσης της ως μιας περιφερειακής υπερδύναμης. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η Άγκυρα άφησε να εννοηθεί ότι ενδιαφέρεται για το γαλλοϊταλικό αντιαεροπορικό σύστημα SAMP/T, κάνοντας άνοιγμα και στην Ευρώπη, μετά από την αποτυχία της να ενταχθεί στα προγράμματα του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE.

Η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και τις κινήσεις του Τούρκου προέδρου, αναγνωρίζοντας ότι η σχέση του με τον «πλανητάρχη» είναι προφανώς καλύτερη από αυτή με τον Τζο Μπάιντεν, κάτι που μπορεί εν τέλει να καθορίσει ορισμένες εξελίξεις στην περιοχή, αν και αυτό που τονίζεται αρμοδίως είναι ότι εν τέλει όλα θα καθοριστούν από τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στο Κογκρέσο μετά και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Επίσης, η Αθήνα τονίζει ότι οι σχέσεις της με την Ουάσιγκτον είναι στο καλύτερο σημείο τους εδώ και δεκαετίες, με τις ΗΠΑ να αξιοποιούν το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί πηγή σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για να μετατρέψουν την χώρα σε ενεργειακό και, εν τέλει, στρατηγικό κόμβο συνολικά για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Για την ελληνική κυβέρνηση το σημαντικό από τη Σύνοδο είναι να διασφαλίσει δεσμεύσεις για συνέργειες σε αμυντικά προγράμματα – ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 40 δισ. ευρώ στον αμυντικό τομέα της Ευρώπης – ώστε η χώρα, η οποία ήδη καλύπτει τα δημοσιονομικά προαπαιτούμενα του 3,5+1,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, να μπορεί να ενισχύσει την αμυνά της χωρίς να «τινάξει τη μπάνκα στον αέρα».

Πάντως, το βέβαιο είναι ότι η Αθήνα δεν βλέπει με ιδιαίτερα καλό μάτι την σύσφιξη των σχέσεων ΗΠΑ – Τουρκίας και το… bromance Τραμπ και Ερντογάν, καθώς θεωρεί ότι η συναλλακτική προσέγγιση του Αμερικανού προέδρου στην πολιτική μπορεί να προκαλέσει διάφορα… βραχυκυκλώματα, ειδικά στον τομέα της άμυνας της Ευρώπης. Βέβαια, με το βασικό μενού της Συνόδου να είναι σήμερα, η Αθήνα θα περιμένει να δει τι θα βγάλει τελικά το… τσουκάλι πριν καταλήξει στα συμπεράσματά της.

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