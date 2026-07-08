ΔΕΣΦΑ: Άλμα στις εξαγωγές φυσικού αερίου ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακής πύλης φυσικού αερίου αποτυπώνεται στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, με τη συνολική ζήτηση να αυξάνεται κατά 15,06%, κυρίως λόγω της εκρηκτικής ανόδου των εξαγωγών προς τις γειτονικές αγορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου διαμορφώθηκε στις 43,09 TWh, έναντι 37,45 TWh το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Καθοριστική ήταν η συμβολή των εξαγωγών, οι οποίες υπερτριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φθάνοντας τις 8,72 TWh από 2,86 TWh ένα χρόνο νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας τον αυξανόμενο διαμετακομιστικό ρόλο του ελληνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου.

Αντίθετα, η εγχώρια κατανάλωση παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, καθώς διαμορφώθηκε στις 34,37 TWh, παρουσιάζοντας οριακή υποχώρηση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μικρή μείωση της ζήτησης από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, η οποία αντισταθμίστηκε από την αυξημένη κατανάλωση στα δίκτυα διανομής, τη βιομηχανία και τις χρήσεις συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν στις 43,07 TWh, αυξημένες κατά 14,76%, με τη Ρεβυθούσα να διατηρεί τον ρόλο της ως η σημαντικότερη πύλη εισόδου στη χώρα. Μέσω του τερματικού σταθμού εισήχθησαν 18,61 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 43% των συνολικών εισαγωγών και είναι αυξημένη κατά περισσότερο από 27% σε σχέση με πέρυσι.

Σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου εισήλθαν επίσης από το Σιδηρόκαστρο και τη Νέα Μεσημβρία, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένη ήταν η συμβολή του πλωτού τερματικού σταθμού LNG της Αλεξανδρούπολης, μέσω του οποίου διακινήθηκαν 3,46 TWh, υπερτριπλάσιες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η ηλεκτροπαραγωγή εξακολούθησε να αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή φυσικού αερίου, απορροφώντας περίπου το 65% της συνολικής εγχώριας ζήτησης. Ωστόσο, μεγαλύτερη δυναμική εμφάνισαν τα δίκτυα διανομής, καθώς και η βιομηχανία και οι χρήσεις CNG, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση της χρήσης του καυσίμου σε περισσότερους τομείς της οικονομίας.

Στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο βασικός προμηθευτής της ελληνικής αγοράς, καλύπτοντας περίπου το 70% των ποσοτήτων που εισήχθησαν μέσω της Ρεβυθούσας. Ακολούθησαν η Νιγηρία, η Αίγυπτος, η Αλγερία και η Μαυριτανία, ενώ συνολικά εκφορτώθηκαν 24 φορτία LNG, τα οποία μετέφεραν μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά τον μικρότερο αριθμό φορτίων.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η ανάπτυξη της αγοράς LNG μικρής κλίμακας. Οι φορτώσεις βυτιοφόρων από τη Ρεβυθούσα σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο, τόσο ως προς τον αριθμό των φορτηγών όσο και ως προς τη διακινηθείσα ποσότητα, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, επιβεβαιώνει τη σταδιακή ωρίμανση της συγκεκριμένης αγοράς και τη διεύρυνση των εφαρμογών του LNG στην ελληνική αγορά.

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