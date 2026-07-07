Veolia: Αναλαμβάνει τη λειτουργία της μονάδας λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Στην ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά περιβαλλοντικών υποδομών προχωρά η Veolia, αναλαμβάνοντας, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία, τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) Κορωπίου – Παιανίας. Πρόκειται για τη σημαντικότερη έως σήμερα επιχειρησιακή σύμβαση της εταιρείας στην Ελλάδα και την πρώτη συνεργασία αυτού του μεγέθους με την ΕΥΔΑΠ.

Η σύμβαση έχει διάρκεια δύο ετών, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης, και αφορά τη διαχείριση μιας εγκατάστασης που εξυπηρετεί περίπου 100.000 κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, σε μια περιοχή με έντονη οικιστική και αναπτυξιακή δυναμική.

Στο πλαίσιο του έργου, η Veolia αναλαμβάνει την πλήρη λειτουργία και τεχνική συντήρηση της μονάδας, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία της στον τομέα της διαχείρισης λυμάτων και την τεχνογνωσία που διαθέτει από αντίστοιχα έργα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία σχεδιάζει να εφαρμόσει προηγμένες πρακτικές λειτουργίας και σύγχρονες λύσεις συντήρησης, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της εγκατάστασης και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Η συγκεκριμένη ανάθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά που η ΕΥΔΑΠ αναθέτει τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων σε διεθνή όμιλο του κλάδου των περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Για τη Veolia, η συμφωνία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, όπου ήδη συμμετέχει με ποσοστό 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΑΘ, της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης.

Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής και του παράκτιου περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διαχείριση των αστικών λυμάτων και συμβάλλοντας στη διατήρηση της δημόσιας υγείας και της περιβαλλοντικής ποιότητας στην Ανατολική Αττική.

Όπως δήλωσε ο Country Director της Veolia για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, François Debergh, η συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία στην ελληνική αγορά και εντάσσεται στη στρατηγική της για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων διαχείρισης υδάτινων πόρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξιοποίηση της διεθνούς τεχνογνωσίας της Veolia αναμένεται να συμβάλει στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.

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