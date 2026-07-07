Χανιά: Φωτιά σε εστιατόριο στο Ενετικό Λιμάνι (video)

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Φωτιά ξέσπασε στις 10 το πρωί σε κουζίνα εστιατορίου στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.
Αμέσως κλήθηκε η πυροσβεστική η οποία πρόλαβε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.
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