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07.07.2026 11:04

Χανιά: Φωτιά σε εστιατόριο στο Ενετικό Λιμάνι (video)

07.07.2026 11:04
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Φωτιά ξέσπασε στις 10 το πρωί σε κουζίνα εστιατορίου στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

Αμέσως κλήθηκε η πυροσβεστική η οποία πρόλαβε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

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