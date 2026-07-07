Η άλλη… μάχη του Αιγαίου: Στην ευρωβουλή οι καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων για την παράνομη τουρκική αλιεία

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Τις καταγγελίες της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας ότι τουρκικά αλιευτικά σκάφη μπαίνουν στα ελληνικά νερά με τις πλάτες των τουρκικών αρχών, ψαρεύουν και τα πουλάν μετά στην Ελλάδα ως τουρκικά, έφερε στην ευρωβουλή ο Νίκος Φαραντούρης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πάνω από εβδομήντα τόνοι μπακαλιάρου πουλιούνται κάθε μήνα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας από την Τουρκία.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως υπάρχουν κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύουν προϊόντα παράνομης αλιείας και ορίζουν ότι μόνο αλιευτικά προϊόντα θαλάσσιας αλιείας που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης αλιείας από το κράτος σημαίας ή εξαγωγής μπορούν να εισαχθούν και να εξαχθούν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι Έλληνες ψαράδες χρειάζονται στήριξη. Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η προστασία των Ελλήνων αλιέων δεν είναι ούτε μονομερής, ούτε εχθρική ενέργεια. Είναι υποχρέωση. Γι’ αυτό προσφέυγουμε στον ευρωπαϊκό μηχανισμό και ζητούμε απ’ την Επιτροπή μέτρα. Το ίδιο καλούμε να πράξει και η Ελληνική Κυβέρνηση» σημειώνει.

⚠️ Κραυγή απόγνωσης στο Αιγαίο απ' τους Έλληνες ψαράδες!



Χθες, στην ετήσια γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, οι Έλληνες ψαράδες μου περιέγραψαν μια κατάσταση καταστροφής.



🚨Τουρκικά αλιευτικά σκάφη μπαίνουν στα ελληνικά νερά με τις πλάτες των… pic.twitter.com/7uPSf7BZOf — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) July 7, 2026

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή

Πάτρα: Αδελφές έφεραν στον κόσμο αγοράκια την ίδια μέρα με ολόιδιο βάρος