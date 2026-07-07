Η άλλη… μάχη του Αιγαίου: Στην ευρωβουλή οι καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων για την παράνομη τουρκική αλιεία

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Τις καταγγελίες της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας ότι τουρκικά αλιευτικά σκάφη μπαίνουν στα ελληνικά νερά με τις πλάτες των τουρκικών αρχών, ψαρεύουν και τα πουλάν μετά στην Ελλάδα ως τουρκικά, έφερε στην ευρωβουλή ο Νίκος Φαραντούρης.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πάνω από εβδομήντα τόνοι μπακαλιάρου πουλιούνται κάθε μήνα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας από την Τουρκία.
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως υπάρχουν κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύουν προϊόντα παράνομης αλιείας και ορίζουν ότι μόνο αλιευτικά προϊόντα θαλάσσιας αλιείας που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης αλιείας από το κράτος σημαίας ή εξαγωγής μπορούν να εισαχθούν και να εξαχθούν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Οι Έλληνες ψαράδες χρειάζονται στήριξη. Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η προστασία των Ελλήνων αλιέων δεν είναι ούτε μονομερής, ούτε εχθρική ενέργεια. Είναι υποχρέωση. Γι’ αυτό προσφέυγουμε στον ευρωπαϊκό μηχανισμό και ζητούμε απ’ την Επιτροπή μέτρα. Το ίδιο καλούμε να πράξει και η Ελληνική Κυβέρνηση» σημειώνει.
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