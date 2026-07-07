Πάτρα: Αδελφές έφεραν στον κόσμο αγοράκια την ίδια μέρα με ολόιδιο βάρος

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ένα απίστευτο παιχνίδι της φύσης έλαβε χώρα στην Πάτρα όπου δύο αδελφές, βίωσαν ταυτόχρονα το θαύμα της μητρότητας.

Η μαιευτήρας που ανέλαβε τις δύο κυήσεις μοιράστηκε στο διαδίκτυο το σπάνιο αυτό γεγονός.

Ειδικότερα, πρόκειται για δύο αδελφές που διαπίστωσαν ότι κυοφορούν με μικρή χρονική απόκλιση μεταξύ τους.

Το αποκορύφωμα ωστόσο σημειώθηκε κατά την ολοκλήρωση της κύησης, αφού αμφότερες υποδέχθηκαν τα βρέφη τους μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο.

Τα απρόσμενα κοινά στοιχεία των δύο τοκετών συνεχίστηκαν και μετά τη γέννηση.

Όπως διαπιστώθηκε, τα νεογέννητα αγοράκια όχι μόνο αντίκρισαν τον κόσμο την ίδια ακριβώς μέρα, αλλά η ζυγαριά έδειξε πως είχαν το απόλυτα ταυτόσημο σωματικό βάρος, αγγίζοντας τα 2.810 γραμμάρια.

Η μαιευτήρας – γυναικολόγος Εύα Μαυρομμάτη έκανε γνωστή την είδηση μέσω διαδικτύου, κάνοντας λόγο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thebest, για ένα ανεπανάληπτο συμβάν.

Η ίδια τόνισε πως αυτή η εντυπωσιακή σύμπτωση θα ενώνει αδιάρρηκτα τις οικογένειες και θα χτίσει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στα νεαρά ξαδέλφια από τα πρώτα κιόλας βήματα της ζωής τους.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να δηλώσει βαθιά συγκινημένη για την απόλυτη εμπιστοσύνη που της προσέφεραν οι δύο αδελφές σε αυτό το κομβικό ορόσημο της πορείας τους.

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