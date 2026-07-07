Πάτρα: Αδελφές έφεραν στον κόσμο αγοράκια την ίδια μέρα με ολόιδιο βάρος

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Ένα απίστευτο παιχνίδι της φύσης έλαβε χώρα στην Πάτρα όπου δύο αδελφές, βίωσαν ταυτόχρονα το θαύμα της μητρότητας.
Η μαιευτήρας που ανέλαβε τις δύο κυήσεις μοιράστηκε στο διαδίκτυο το σπάνιο αυτό γεγονός.
Ειδικότερα, πρόκειται για δύο αδελφές που διαπίστωσαν ότι κυοφορούν με μικρή χρονική απόκλιση μεταξύ τους.
Το αποκορύφωμα ωστόσο σημειώθηκε κατά την ολοκλήρωση της κύησης, αφού αμφότερες υποδέχθηκαν τα βρέφη τους μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο.
Τα απρόσμενα κοινά στοιχεία των δύο τοκετών συνεχίστηκαν και μετά τη γέννηση.
Όπως διαπιστώθηκε, τα νεογέννητα αγοράκια όχι μόνο αντίκρισαν τον κόσμο την ίδια ακριβώς μέρα, αλλά η ζυγαριά έδειξε πως είχαν το απόλυτα ταυτόσημο σωματικό βάρος, αγγίζοντας τα 2.810 γραμμάρια.
Η μαιευτήρας – γυναικολόγος Εύα Μαυρομμάτη έκανε γνωστή την είδηση μέσω διαδικτύου, κάνοντας λόγο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thebest, για ένα ανεπανάληπτο συμβάν.
Η ίδια τόνισε πως αυτή η εντυπωσιακή σύμπτωση θα ενώνει αδιάρρηκτα τις οικογένειες και θα χτίσει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στα νεαρά ξαδέλφια από τα πρώτα κιόλας βήματα της ζωής τους.
Παράλληλα, δεν παρέλειψε να δηλώσει βαθιά συγκινημένη για την απόλυτη εμπιστοσύνη που της προσέφεραν οι δύο αδελφές σε αυτό το κομβικό ορόσημο της πορείας τους.
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