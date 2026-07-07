search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 10:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.07.2026 08:29

Πάτρα: Αδελφές έφεραν στον κόσμο αγοράκια την ίδια μέρα με ολόιδιο βάρος

07.07.2026 08:29
amades new

Ένα απίστευτο παιχνίδι της φύσης έλαβε χώρα στην Πάτρα όπου δύο αδελφές, βίωσαν ταυτόχρονα το θαύμα της μητρότητας.

Η μαιευτήρας που ανέλαβε τις δύο κυήσεις μοιράστηκε στο διαδίκτυο το σπάνιο αυτό γεγονός.

Ειδικότερα, πρόκειται για δύο αδελφές που διαπίστωσαν ότι κυοφορούν με μικρή χρονική απόκλιση μεταξύ τους.

Το αποκορύφωμα ωστόσο σημειώθηκε κατά την ολοκλήρωση της κύησης, αφού αμφότερες υποδέχθηκαν τα βρέφη τους μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο.

Τα απρόσμενα κοινά στοιχεία των δύο τοκετών συνεχίστηκαν και μετά τη γέννηση.

Όπως διαπιστώθηκε, τα νεογέννητα αγοράκια όχι μόνο αντίκρισαν τον κόσμο την ίδια ακριβώς μέρα, αλλά η ζυγαριά έδειξε πως είχαν το απόλυτα ταυτόσημο σωματικό βάρος, αγγίζοντας τα 2.810 γραμμάρια.

Η μαιευτήρας – γυναικολόγος Εύα Μαυρομμάτη έκανε γνωστή την είδηση μέσω διαδικτύου, κάνοντας λόγο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thebest, για ένα ανεπανάληπτο συμβάν.

Η ίδια τόνισε πως αυτή η εντυπωσιακή σύμπτωση θα ενώνει αδιάρρηκτα τις οικογένειες και θα χτίσει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στα νεαρά ξαδέλφια από τα πρώτα κιόλας βήματα της ζωής τους.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να δηλώσει βαθιά συγκινημένη για την απόλυτη εμπιστοσύνη που της προσέφεραν οι δύο αδελφές σε αυτό το κομβικό ορόσημο της πορείας τους.

Διαβάστε επίσης

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης

Πανελλαδικές 2026: Από σήμερα η υποβολή του Μηχανογραφικού – Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Ευρωπαϊκό «ψήσιμο» vs Ελληνικό καλοκαίρι: Νέος καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, την ώρα που εμείς απολαμβάνουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες και μελτέμια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kelkp lumata
BUSINESS

Veolia: Αναλαμβάνει τη λειτουργία της μονάδας λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ

ronaldo-dakrya-3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρονάλντο: Τα δάκρυα για το τελευταίο του Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας (Photos)

amarilla_mbappe
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τρελά πράγματα – Η Παραγουανή πολιτικός που έβρισε ρατσιστικά τον Εμπαπέ, τώρα τον… απειλεί με μηνύσεις!

Untitled design (3)
ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Κίνα: 15 νεκροί, 9 αγνοούμενοι – 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από την εστία τους

kasselakis xristodoulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Ζαχαροπλαστείο» το έκαναν Κασσελάκης και Χριστοδουλάκης το… Direct

Δείτε όλες τις ειδήσεις
belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

mbappe paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαπέ κατά Παραγουανής γερουσιαστή μετά από ρατσιστική επίθεση: «Είστε αξιοθρήνητη γυναίκα»

tennis-adonis-kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο προηγούμενος που έπαιζε τένις με τον Γεωργιάδη πήγε στη ΝΔ, έτσι για την ιστορία  

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 10:07
kelkp lumata
BUSINESS

Veolia: Αναλαμβάνει τη λειτουργία της μονάδας λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ

ronaldo-dakrya-3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρονάλντο: Τα δάκρυα για το τελευταίο του Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας (Photos)

amarilla_mbappe
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τρελά πράγματα – Η Παραγουανή πολιτικός που έβρισε ρατσιστικά τον Εμπαπέ, τώρα τον… απειλεί με μηνύσεις!

1 / 3