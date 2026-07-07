Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Η σύγχρονη γυναίκα βιώνει ακόμα την ανισότητα παντού – Υπάρχει ένας διάχυτος σεξισμός και μισογυνισμός»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Με μία sold out πρεμιέρα της καλοκαιρινής της περιοδείας στο Θέατρο Βράχων επέστρεψε θεατρικά η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον ρόλο της Μήδειας.

Με αφορμή την τραγική ιστορία της παιδοκτόνου ηρωίδας του Ευριπίδη, η ηθοποιός μίλησε στο ένθετο «Πρόσωπα» που κυκλοφορεί με την εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο» για τη θέση της γυναίκας σήμερα, περιγράφοντας το ζοφερό και κακοποιητικό παρόν που εξακολουθούν να βιώνουν πολλές γυναίκες.

«Μια σύγχρονη γυναίκα, έχοντας κάνει όλη αυτή τη διαδρομή, με τις κατακτήσεις, πια, έπειτα από αγώνες χρόνων, βιώνει ακόμα την ανισότητα παντού δυστυχώς, από τον χώρο των επαγγελματικών ευκαιριών έως των οικονομικών απολαβών που είναι τεράστια η ψαλίδα με τους άνδρες, ακόμα και στις πιο προηγμένες χώρες. Επίσης, πολύ συχνά γίνεται θύμα έμφυλης βίας. Γι’ αυτό πια μιλάμε για γυναικοκτονίες, κακοποίηση, βιασμούς και φαινόμενα διαδικτυακού διασυρμού με το revenge porn. Όλο αυτό είναι ένας διάχυτος σεξισμός, ένας μισογυνισμός. Είναι η εκδίκηση δηλαδή του ανδρικού φύλου προς το πρόσωπο της γυναίκας, στην οποία θέλει να δείξει ότι αυτός είναι ο ισχυρός κι έχει το δικαίωμα πάνω στη ζωή, τη φήμη, την ύπαρξή της ολόκληρη» αναφέρει η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

«Όταν στα social media διαβάζω σε σχόλια τρισάθλιες ειρωνείες εις βάρος των γυναικών, προσβάλλομαι προσωπικά. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Δυνάμει όλοι μας έχουμε μέσα μας την καταστροφή, την άβυσσο, το θηρίο. Δεν θέλει πολύ να εκραγεί αυτό και να σπείρει πίσω του τον όλεθρο. Γι’ αυτό χρειάζεται συνεχώς ο έλεγχος. Να ελέγχω δηλαδή ακόμα και τη στιγμή. Το έγκλημα για μένα είναι μια πολύ ακραία πράξη, αδιανόητη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάνει ένας άνθρωπος στο σημείο ν’ αφαιρέσει τη ζωή κάποιου άλλου, πολύ περισσότερο όταν γίνεται εν ψυχρώ. Ούτε πώς έπειτα απ’ αυτό μπορεί ν’ αντέξει τον εαυτό του, να κοιταχτεί στον καθρέφτη. Εγώ είμαι από εκείνους που σέβονται πάρα πολύ τη ζωή» επισημαίνει

«Προσωπικά, προσπαθώ ν’ ακολουθήσω την τακτική να είναι κάποιος κυρίαρχος στα συναισθήματα, την ψυχή και τον νου του κι όχι να γίνεται έρμαιο. Να κυριαρχείται στην απόλυτη αγάπη και στην αποδοχή του ότι τα πράγματα μπορούν ν’ αλλάξουν επειδή ο άλλος άνθρωπος μέσα στο προσωπικό του ταξίδι άλλαξε, έπαψε ν’ αγαπά. Οι άνθρωποι, τα ζευγάρια αλλάζουν. Ο ένας εξελίσσεται σ’ έναν τρόπο κι ο άλλος με άλλον. Ο άνδρας να δεχτεί ότι η γυναίκα του δεν είναι το κορίτσι που παντρεύτηκε πριν από χρόνια αλλά πια μια ώριμη γυναίκα που θεωρεί ότι ο γάμος της δεν την καλύπτει κι άρα έχει το δικαίωμα να φύγει, ν’ αποζητήσει την ελευθερία της και να ζήσει τη ζωή της έτσι όπως εκείνη επιθυμεί και να μην τη σκοτώνει γι’ αυτό. Αλλά κι η γυναίκα να είναι σε θέση μέσα από την οικονομική της ανεξαρτησία να μπορεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι ο άνδρας της επιλέγει να φύγει. Όλα πρέπει να τα διαχειρίζονται μέσα από τη φωνή της λογικής αλλά και την προσωπική ενδυνάμωση. Η ζωή είναι απρόβλεπτη και ποτέ δεν ξέρεις στην επόμενη στροφή τι καινούργιο θα σου φέρει. Κάθε τέλος είναι και μια καινούργια αρχή. Μπορεί το επόμενο πράγμα που θα βιώσεις, τελικά να είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που αφήνεις πίσω» καταλήγει.

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