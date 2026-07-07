Χατζηδάκης: Το Δημόσιο σταματά να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων, τα οποία στο παρελθόν είχε παραχωρήσει το Δημόσιο, βάζει το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για μια εκκρεμότητα δεκαετιών κατά την οποία το Δημόσιο παύει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει το ίδιο στο παρελθόν, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητάς τους.

Το ζήτημα αφορά πολίτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν τα ακίνητα, καθώς και να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το Δημόσιο, το οποίο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει.

«Με το νόμο 5293/2026 δίνουμε πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το Δημόσιο.

Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του Δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας «έχω επισημάνει ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου και να θυμόμαστε εκατό χρόνια μετά ότι αυτά τα παραχωρητήρια δεν ισχύουν. Προχωρούμε με ταχύτητα και συνέπεια στην εφαρμογή του συνόλου των ρυθμίσεων του νόμου, έχοντας ως γνώμονα ότι οι πολίτες πρέπει να πάψουν να αντιμετωπίζονται από το κράτος ως υπήκοοι».

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς επισήμανε πως «Με την εγκύκλιο που εκδίδουμε σήμερα εφαρμόζουμε άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος».

Και συμπλήρωσε «χιλιάδες άνθρωποι που καλλιεργούν και κατέχουν νόμιμα τις εκτάσεις που τους παραχωρήθηκαν από το ίδιο το Δημόσιο δεν θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με αδικαιολόγητες δικαστικές διεκδικήσεις. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνει σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες του, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρήγορα, με διαφάνεια και χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Στόχος μας είναι ένα κράτος που λύνει προβλήματα, προστατεύει την αγροτική περιουσία των πολιτών και υπηρετεί την ασφάλεια δικαίου».

Η διάταξη του άρθρου 12 του νόμου 5293/2026 προβλέπει ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις απέναντι στους πολίτες, όταν αυτοί κατέχουν τα ακίνητα βάσει παραχωρητηρίων, αγροτικών διανομών, κλήρων ή υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές.

Για την εφαρμογή της ρύθμισης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε εγκύκλιο προς τις Διευθύνσεις Πολιτικής Γης και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου τηρούνται τα κτηματολογικά στοιχεία και οι φάκελοι των διανομών.

Η εγκύκλιος καθορίζει τις περιπτώσεις που καλύπτονται, τα έγγραφα που αρκούν για την απόδειξη του δικαιώματος του πολίτη και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η Διοίκηση. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να χορηγούν αμελλητί τις βεβαιώσεις και τα έγγραφα που ζητούν οι ενδιαφερόμενοι.

Στο εξής, ο πολίτης που διαθέτει προσωρινό τίτλο, διοικητική πράξη παραχώρησης, πίνακες διανομής ή σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας θα μπορεί να κατοχυρώνει την ιδιοκτησία του χωρίς να οδηγείται σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες.

Τέλος, οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται, ενώ προβλέπεται η διόρθωση των εσφαλμένων πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο, στις οποίες εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης το Ελληνικό Δημόσιο.

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