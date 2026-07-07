Νίκος Μουτσινάς: «Δεν έχω βιώσει διακρίσεις για το αν είμαι γκέι – Έχω χάσει ρόλο επειδή είχα ξυρισμένο κεφάλι» (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Για την καλλιτεχνική του πορεία και τους λόγους για τους οποίους έχει τύχει να δεχθεί απόρριψη στην επαγγελματική του διαδρομή μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς, επισημαίνοντας ότι ο σεξουαλικός του προσανατολισμός ουδέποτε του δημιούργησε πρόβλημα στη δουλειά του.

Αντιθέτως, έχει χάσει ρόλο λόγω επιλογής στην εμφάνισή του, και συγκεκριμένα επειδή είχε ξυρισμένο κεφάλι, επισημαίνει.

«Δεν έχω βιώσει διακρίσεις για το κομμάτι του αν είμαι γκέι, ας πούμε, αν μου μπλοκαρίστηκαν πράγματα. Όχι καθόλου. Έχω πάει σε ένα σίριαλ πιο μικρός, πριν κάνω τηλεόραση, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, είχε κάνει και επιτυχία. Κάνω την ακρόαση, ο ρόλος ήταν ένας γκέι. Έκανα την ακρόαση, τους άρεσα πάρα πολύ και δεν πήρα τον λόγο, επειδή είχα ξυρισμένο κεφάλι.«Μου είπαν ότι θα είναι πολύ επιθετικό να βάλουμε έναν ηθοποιό να κάνει τον γκέι με ξυρισμένο κεφάλι. Και έτσι έχασα τον ρόλο, όχι για τη σεξουαλική μου επιλογή αλλά για τη φαλακροποίηση. Εκεί το έφαγα το bullying δηλαδή από το πουθενά» είπε, απαντώντας στις ερωτήσεις της Τζεφ Μοντάνα, καλεσμένος στο LGBT Center Greece Vidcast.

«Δεν ασχολείται κανείς με τον άνθρωπο στην πραγματικότητα. Γίνεται ένα πέταγμα μπαλακίου, θέλω να με αποδεχτεί για να με αποδεχτώ. Αυτό είναι πολύ κουραστικό και δεν έχει να κάνει μόνο με τη σεξουαλικότητα. Αν εγώ με αποδεχτώ δεν πάει να μην με αποδεχτείς ποτέ; Και τι με νοιάζει» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα αποφοίτησε από το σχολείο – Η συγκινητική ανάρτηση και η αναφορά στη μητέρα της

Πώς η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο εξελίχθηκε (ξανά) σε αντιπαράθεση με το Παλάτι

Στα ρεκόρ Γκίνες ο Χάρι Στάιλς μετά από 12 συναυλίες στο Γουέμπλεϊ



