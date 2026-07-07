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07.07.2026 08:30

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν έχω βιώσει διακρίσεις για το αν είμαι γκέι – Έχω χάσει ρόλο επειδή είχα ξυρισμένο κεφάλι» (Video)

07.07.2026 08:30
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Για την καλλιτεχνική του πορεία και τους λόγους για τους οποίους έχει τύχει να δεχθεί απόρριψη στην επαγγελματική του διαδρομή μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς, επισημαίνοντας ότι ο σεξουαλικός του προσανατολισμός ουδέποτε του δημιούργησε πρόβλημα στη δουλειά του.

Αντιθέτως, έχει χάσει ρόλο λόγω επιλογής στην εμφάνισή του, και συγκεκριμένα επειδή είχε ξυρισμένο κεφάλι, επισημαίνει.

«Δεν έχω βιώσει διακρίσεις για το κομμάτι του αν είμαι γκέι, ας πούμε, αν μου μπλοκαρίστηκαν πράγματα. Όχι καθόλου. Έχω πάει σε ένα σίριαλ πιο μικρός, πριν κάνω τηλεόραση, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, είχε κάνει και επιτυχία. Κάνω την ακρόαση, ο ρόλος ήταν ένας γκέι. Έκανα την ακρόαση, τους άρεσα πάρα πολύ και δεν πήρα τον λόγο, επειδή είχα ξυρισμένο κεφάλι.«Μου είπαν ότι θα είναι πολύ επιθετικό να βάλουμε έναν ηθοποιό να κάνει τον γκέι με ξυρισμένο κεφάλι. Και έτσι έχασα τον ρόλο, όχι για τη σεξουαλική μου επιλογή αλλά για τη φαλακροποίηση. Εκεί το έφαγα το bullying δηλαδή από το πουθενά» είπε, απαντώντας στις ερωτήσεις της Τζεφ Μοντάνα, καλεσμένος στο LGBT Center Greece Vidcast.

«Δεν ασχολείται κανείς με τον άνθρωπο στην πραγματικότητα. Γίνεται ένα πέταγμα μπαλακίου, θέλω να με αποδεχτεί για να με αποδεχτώ. Αυτό είναι πολύ κουραστικό και δεν έχει να κάνει μόνο με τη σεξουαλικότητα. Αν εγώ με αποδεχτώ δεν πάει να μην με αποδεχτείς ποτέ; Και τι με νοιάζει» πρόσθεσε.

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