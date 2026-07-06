Στα ρεκόρ Γκίνες ο Χάρι Στάιλς μετά από 12 συναυλίες στο Γουέμπλεϊ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

«Ο Χάρι Στάιλς έγραψε μουσική ιστορία». Αφού έδωσε 12 συναυλίες μεταξύ 12 Ιουνίου και 4 Ιουλίου στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, στο πλαίσιο της περιοδείας του Together, Together, ο Βρετανός καλλιτέχνης μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για τη μακροβιότερη παραμονή στο θρυλικό βρετανικό στάδιο.

Έτσι, ο Χάρι Στάιλς καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει το συγκρότημα

Coldplay, το οποίο εμφανίστηκε 10 φορές στο Γουέμπλεϊ κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας τους Music of the Spheres το 2025.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης ξεκίνησε αυτή τη σειρά συναυλιών στις 16 Μαΐου με 10 ημερομηνίες στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ, πριν συνεχίσει με 12 ημερομηνίες στο Γουέμπλεϊ, κοντά στο Λονδίνο.

Κατά τη δωδέκατη και τελευταία συναυλία του στο Λονδίνο, η οποία προσέλκυσε σχεδόν 80.000 άτομα, ο Χάρι Στάιλς αφιέρωσε λίγο χρόνο για να αναφερθεί στην άνοδό του στη φήμη και το ξεκίνημά του στο boy band One Direction, το οποίο σχηματίστηκε το 2010 κατά τη διάρκεια του εκπομπής X-Factor, με τους Νάιαλ Χόραν, Ζέιν Μάλικ, Λούις Τόμλινσον και Λίαμ Πέιν, ο οποίος πέθανε το 2024 σε ηλικία 31 ετών.

«Πριν από δεκαέξι χρόνια, ακριβώς δίπλα σε αυτό το κτίριο, εντάχθηκα σε ένα συγκρότημα που μου άλλαξε τη ζωή», είπε συγκινημένος ο Χάρι Στάιλς. «Δεν θα ήμουν σε αυτή τη σκηνή χωρίς τέσσερις φίλους που έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο σε αυτό το ταξίδι». Harry Styles paid tribute to his former One Direction band mates during the final night of his residency at Wembley Stadium in London. pic.twitter.com/a4jFdH3ebF — Good Morning America (@GMA) July 6, 2026

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Νάιαλ, τον Λούις, τον Ζέιν και τον αγαπητό μου φίλο Λίαμ για όλα όσα έμαθα όλο αυτό το διάστημα. (…) Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς, σας ευχαριστώ πολύ», πρόσθεσε, υπό τις επευφημίες των θαυμαστών.

Μετά τις εμφανίσεις του στην Ευρώπη, ο Χάρι Στάιλς πρόκειται να συνεχίσει την περιοδεία του στη Βραζιλία και το Μεξικό αυτό το καλοκαίρι, και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη πριν πετάξει για την Αυστραλία, όπου θα ολοκληρώσει την περιοδεία του στις 13 Δεκεμβρίου.

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