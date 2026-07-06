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06.07.2026 17:17

Στα ρεκόρ Γκίνες ο Χάρι Στάιλς μετά από 12 συναυλίες στο Γουέμπλεϊ

06.07.2026 17:17
harry styles

«Ο Χάρι Στάιλς έγραψε μουσική ιστορία». Αφού έδωσε 12 συναυλίες μεταξύ 12 Ιουνίου και 4 Ιουλίου στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, στο πλαίσιο της περιοδείας του Together, Together, ο Βρετανός καλλιτέχνης μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για τη μακροβιότερη παραμονή στο θρυλικό βρετανικό στάδιο.

Έτσι, ο Χάρι Στάιλς καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει το συγκρότημα 
Coldplay, το οποίο εμφανίστηκε 10 φορές στο Γουέμπλεϊ κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας τους Music of the Spheres το 2025.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης ξεκίνησε αυτή τη σειρά συναυλιών στις 16 Μαΐου με 10 ημερομηνίες στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ, πριν συνεχίσει με 12 ημερομηνίες στο Γουέμπλεϊ, κοντά στο Λονδίνο.

Κατά τη δωδέκατη και τελευταία συναυλία του στο Λονδίνο, η οποία προσέλκυσε σχεδόν 80.000 άτομα, ο Χάρι Στάιλς αφιέρωσε λίγο χρόνο για να αναφερθεί στην άνοδό του στη φήμη και το ξεκίνημά του στο boy band One Direction, το οποίο σχηματίστηκε το 2010 κατά τη διάρκεια του εκπομπής X-Factor, με τους Νάιαλ Χόραν, Ζέιν Μάλικ, Λούις Τόμλινσον και Λίαμ Πέιν, ο οποίος πέθανε το 2024 σε ηλικία 31 ετών.

«Πριν από δεκαέξι χρόνια, ακριβώς δίπλα σε αυτό το κτίριο, εντάχθηκα σε ένα συγκρότημα που μου άλλαξε τη ζωή», είπε συγκινημένος ο Χάρι Στάιλς. «Δεν θα ήμουν σε αυτή τη σκηνή χωρίς τέσσερις φίλους που έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο σε αυτό το ταξίδι».

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Νάιαλ, τον Λούις, τον Ζέιν και τον αγαπητό μου φίλο Λίαμ για όλα όσα έμαθα όλο αυτό το διάστημα. (…) Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς, σας ευχαριστώ πολύ», πρόσθεσε, υπό τις επευφημίες των θαυμαστών.

Μετά τις εμφανίσεις του στην Ευρώπη, ο Χάρι Στάιλς πρόκειται να συνεχίσει την περιοδεία του στη Βραζιλία και το Μεξικό αυτό το καλοκαίρι, και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη πριν πετάξει για την Αυστραλία, όπου θα ολοκληρώσει την περιοδεία του στις 13 Δεκεμβρίου.

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