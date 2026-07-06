Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Η συμβουλή γάμου του Άνταμ Σάντλερ που έγινε viral

Ο Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler) φαίνεται πως γνωρίζει πολύ καλά το μυστικό για έναν μακροχρόνιο και ευτυχισμένο γάμο.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος μετρά 23 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του Τζάκι, έδωσε τη δική του συμβουλή στην Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) και στον Τράβις Κέλσι (Travis Kelce), κατά τη διάρκεια της λαμπερής τελετής του γάμου τους στο Madison Square Garden, πριν από λίγες ημέρες.

Machine Gun Kelly heads to Madison Square Garden for Taylor Swift and Travis Kelce's wedding. (🎥: BACKGRID) pic.twitter.com/K9c6vCcRwW — E! News (@enews) July 3, 2026

Σημειώνεται ότι ο πρωταγωνιστής του «Happy Gilmore», ήταν εκείνος που τέλεσε τον γάμο του ζευγαριού.

Τη συμβουλή αποκάλυψε χθες ο προπονητής των Kansas City Chiefs, Άντι Ριντ (Andy Reid), κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, σύμφωνα με το Deseret News.

«Τους είπε, “να συνεχίσετε να φιλιέστε”. Στην πιο απλή του μορφή, αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ριντ και συνέχισε: «Είναι δύσκολο να μαλώσεις όταν δίνεις ένα φιλί στην σύζυγό σου ή και το αντίστροφο. Φροντίστε να το κάνετε κάθε μέρα, κάθε λεπτό που έχετε την ευκαιρία. Κάντε το με πάθος και δεν θα έχετε προβλήματα».

🚨 The details! Wax sealed with their logo and embroidered with the guest’s name! pic.twitter.com/oAx590LuFH — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) July 4, 2026

Σύμφωνα μάλιστα με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Τάμι, η ομιλία του Σάντλερ κατά τη διάρκεια της τελετής ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συνδυάζοντας το συναίσθημα με το χιούμορ.

«Με έναν απλό και χιουμοριστικό τρόπο, ήταν απλώς φανταστικός. Είναι τρελός, αλλά έκανε εξαιρετική δουλειά και τους πάντρεψε με άφθονο χιούμορ».

Όπως αναφέρει το E! News, η σχέση του διάσημου ηθοποιού με το ζευγάρι, δεν είναι τυχαία. Ο γνωστός κωμικός και η οικογένειά του δηλώνουν φανατικοί θαυμαστές της κορυφαίας ποπ σταρ εδώ και χρόνια, ενώ ο Κέλσι έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο τον περασμένο χρόνο συμμετέχοντας στην ταινία του Σάντλερ, «Happy Gilmore 2».

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