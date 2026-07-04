Γάμος Τέιλορ Σουίφτ με Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Ποιοί διάσημοι έδωσαν το «παρών» ανάμεσα στους 1.000 καλεσμένους (Video)

Τέλεσαν τον γάμο τους, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.



Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την Παρασκευή 3 Ιουλίου και όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας στο περιοδικό People, στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν περισσότεροι από 1.000 συγγενείς, φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι.

Chiefs running back Kareem Hunt has left the Ritz-Carlton NoMad and is now headed to Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding at MSG. 👀💍 pic.twitter.com/z6hZLtNxQQ — Page Six (@PageSix) July 3, 2026

Χρέη κουμπάρου ανέλαβε ο στενός φίλος του ζευγαριού, Άνταμ Σάντλερ. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden εμφάνισαν το μήνυμα: «Μόλις παντρεύτηκαν!».

Machine Gun Kelly heads to Madison Square Garden for Taylor Swift and Travis Kelce's wedding. (🎥: BACKGRID) pic.twitter.com/K9c6vCcRwW — E! News (@enews) July 3, 2026

Ed Sheeran and his wife Cherry Seaborn were among the guests at Taylor Swift and Travis Kelce's wedding, marking a rare public appearance for the couple. https://t.co/XYWl8oqluW pic.twitter.com/5IuV3nwbh1 July 4, 2026

Καλεσμένοι της Σουίφ και του Κέλσι ήταν δεκάδες προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων οι Τζίτζι Χαντίντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Ντακότα Τζόνσον, Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, Πίτερ Χέρμαν, Εντ Σίραν με τη σύζυγό του Τσέρι Σίμπορν, οι αδερφές Haim, Έλι Γκούλντινγκ, Μπένσον Μπουν, Μάρεν Μόρις, Κέλσι Μπαλερίνι, Μιράντα Λάμπερτ, οι The Chicks, Μπραντ Πέισλι και Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι, Χιου Γκραντ, Κάρλι Κλος και Τζόσουα Κούσνερ, Ζόε Κράβιτζ, Τζέισον Σουντέικις, Ίθαν Χοκ, Τζίμι Φάλον και Τόμι Χίλφιγκερ.

That's our girl, Camila Cabello, on her way to Madison Square Garden for Taylor Swift and Travis Kelce's wedding. (🎥: TikTok/camilacabello)See more celeb arrivals: https://t.co/iZZWgP6jHO pic.twitter.com/3pGV3MihyO July 3, 2026

We just spotted Ethan Hawke, who starred in Taylor Swift's "Fortnight" video, and Jason Sudeikis both heading into the wedding at Madison Square Garden! 🌟 pic.twitter.com/vsL5MdQecN July 3, 2026

Taylor Swift's 'bridesmaid' Gigi Hadid shares look of love with Bradley Cooper as they head to pop star's wedding celebration 😍https://t.co/NZQED5KlsF pic.twitter.com/7sSd3binRQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 3, 2026

Το βράδυ πριν από τον γάμο είχε προηγηθεί ιδιωτικό δείπνο για συγγενείς και στενούς φίλους στον χώρο του Madison Square Garden. Στο δείπνο εθεάθησαν επίσης ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Άσλεϊ Αβινιόν, ενώ η Σελένα Γκόμεζ δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδρομή της προς την εκδήλωση.

Hugh Grant and his wife were spotted leaving Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding at MSG.💍



📹: Maria Pohl for Page Six pic.twitter.com/PtWShPcQIy July 4, 2026

Jay-Z and Steven Spielberg have arrived in NYC for Taylor Swift and Travis Kelce's wedding celebration. 💍 https://t.co/12OJcr22uF pic.twitter.com/hnkLgwkZz1 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 3, 2026

Bad Blood? Not today … Karlie Kloss is officially attending Taylor Swift and Travis Kelce's wedding in NYC.



📸 Getty pic.twitter.com/AgLi37ZNfe — TMZ (@TMZ) July 3, 2026

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