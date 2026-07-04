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04.07.2026 11:34

Γάμος Τέιλορ Σουίφτ με Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Ποιοί διάσημοι έδωσαν το «παρών» ανάμεσα στους 1.000 καλεσμένους (Video)

04.07.2026 11:34
swift kelce

Τέλεσαν τον γάμο τους, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την Παρασκευή 3 Ιουλίου και όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας στο περιοδικό People, στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν περισσότεροι από 1.000 συγγενείς, φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι.

Χρέη κουμπάρου ανέλαβε ο στενός φίλος του ζευγαριού, Άνταμ Σάντλερ. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden εμφάνισαν το μήνυμα: «Μόλις παντρεύτηκαν!».

Καλεσμένοι της Σουίφ και του Κέλσι ήταν δεκάδες προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων οι Τζίτζι Χαντίντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Ντακότα Τζόνσον, Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, Πίτερ Χέρμαν, Εντ Σίραν με τη σύζυγό του Τσέρι Σίμπορν, οι αδερφές Haim, Έλι Γκούλντινγκ, Μπένσον Μπουν, Μάρεν Μόρις, Κέλσι Μπαλερίνι, Μιράντα Λάμπερτ, οι The Chicks, Μπραντ Πέισλι και Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι, Χιου Γκραντ, Κάρλι Κλος και Τζόσουα Κούσνερ, Ζόε Κράβιτζ, Τζέισον Σουντέικις, Ίθαν Χοκ, Τζίμι Φάλον και Τόμι Χίλφιγκερ.

Το βράδυ πριν από τον γάμο είχε προηγηθεί ιδιωτικό δείπνο για συγγενείς και στενούς φίλους στον χώρο του Madison Square Garden. Στο δείπνο εθεάθησαν επίσης ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Άσλεϊ Αβινιόν, ενώ η Σελένα Γκόμεζ δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδρομή της προς την εκδήλωση.

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