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19.08.2026 00:49

Εξαφάνιση 30χρονης στο Μεταξουργείο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

19.08.2026 00:49
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, για την εξαφάνιση της 30χρονης Μαρίας Φιλακούρη από την περιοχή του Μεταξουργείου.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» το βράδυ της Τρίτης, 18/8, αναφέρεται ότι τα ίχνη της 30χρονης αγνοούνται από τις 12 Αυγούστου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Φιλακούρη έχει ύψος 1.65μ, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι, παντόφλες και κυκλοφορούσε με port-bebe με μία γάτα. Έχει σκουλαρίκι στη μύτη και στο πάνω χείλος από την αριστερή πλευρά.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 00:50
xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 30χρονης στο Μεταξουργείο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

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