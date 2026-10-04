Αγία Παρασκευή: Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ρούχων

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Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης που βρίσκεται επι της οδού Τέλλου Άγρα στην Αγία Παρασκευή σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 9 το βράδυ δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες σταμάτησαν μπροστά από το κατάστημα. Ο ένας πέταξε αντικείμενο, με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία, ενώ στη συνέχεια ο συνεργός του έριξε στο εσωτερικό εμπρηστικό μηχανισμό και φωτοβολίδα.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά μικρής έκτασης, η οποία προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Την διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής.

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