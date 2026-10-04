search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 02:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2026 00:42

Αγία Παρασκευή: Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ρούχων

04.10.2026 00:42
astynomia new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης που βρίσκεται επι της οδού Τέλλου Άγρα στην Αγία Παρασκευή σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 9 το βράδυ δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες σταμάτησαν μπροστά από το κατάστημα. Ο ένας πέταξε αντικείμενο, με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία, ενώ στη συνέχεια ο συνεργός του έριξε στο εσωτερικό εμπρηστικό μηχανισμό και φωτοβολίδα.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά μικρής έκτασης, η οποία προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Την διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη δύο ατόμων για δέμα με 2,5 κιλά κάνναβης

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Κατέληξε η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου που χτυπήθηκε από κεραυνό

Κυψέλη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων για τις ρωγμές στα κτίρια – Παρών ο Χάρης Δούκας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν για μέτρα κατά των κυρώσεων: «Δεν επιτρέψαμε να επιτευχθούν οι στόχοι του εχθρού»

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ρούχων

denis zaharopoulos (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο σπουδαίος ιστορικός τέχνης Ντένης Ζαχαρόπουλος

ispania plimmires – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Καταστροφικές πλημμύρες με μια ηλικιωμένη νεκρή – Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες (Video)

keryneia new
ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο Κερύνειας: Στους 19 οι νεκροί της τραγωδίας που σημειώθηκε τον Αύγουστο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

latinopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αγωνία της πολιτικής επιβίωσης σπρώχνει την Λατινοπούλου πιο ακροδεξιά - Οι ακρότητες, η φαντασίωση... «AfD» και γιατί φοβάται τον Κασιδιάρη

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 00:59
pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν για μέτρα κατά των κυρώσεων: «Δεν επιτρέψαμε να επιτευχθούν οι στόχοι του εχθρού»

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ρούχων

denis zaharopoulos (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο σπουδαίος ιστορικός τέχνης Ντένης Ζαχαρόπουλος

1 / 3