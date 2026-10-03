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03.10.2026 22:28

Κυψέλη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων για τις ρωγμές στα κτίρια – Παρών ο Χάρης Δούκας

03.10.2026 22:28
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Κινητοποίηση στην Κυψέλη πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής, που διαμαρτύρονται για την ασφάλεια των κτηρίων, μετά τις ρηγματώσεις που παρατηρήθηκαν σε τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες. Μετά τις ομιλίες ακολούθησε διαδήλωση στους δρόμους της περιοχής.

Κυψέλη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων για τις ρωγμές στα κτίρια

Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια, αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων χωρίς, όπως αναφέρουν «να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες».

Κυψέλη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων για τις ρωγμές στα κτίρια

Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος απηύθυνε ομιλία, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου και ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

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