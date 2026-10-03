Κυψέλη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων για τις ρωγμές στα κτίρια – Παρών ο Χάρης Δούκας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κινητοποίηση στην Κυψέλη πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής, που διαμαρτύρονται για την ασφάλεια των κτηρίων, μετά τις ρηγματώσεις που παρατηρήθηκαν σε τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες. Μετά τις ομιλίες ακολούθησε διαδήλωση στους δρόμους της περιοχής.

Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια, αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων χωρίς, όπως αναφέρουν «να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες».

Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος απηύθυνε ομιλία, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου και ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Πήγαν για… μπάνιο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων εν μέσω κακοκαιρίας (Video)

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Η κακοκαιρία στην Κρήτη θυμίζει τον Daniel – Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες (Video)

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος «δείχνει» τη Γάκα στην απολογία του – «Όταν μπήκα, δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ» (Video)

