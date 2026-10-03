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03.10.2026 21:34

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Η κακοκαιρία στην Κρήτη θυμίζει τον Daniel – Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες (Video)

03.10.2026 21:34
Rain

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καταστροφική κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, με πολύ μεγάλους όγκους νερού να έχουν ήδη καταγραφεί σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα ισχυρό και παρατεταμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο, όπως ανέφερε, παρουσιάζει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την κακοκαιρία Daniel που είχε πλήξει τη Θεσσαλία.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για ακόμη δύο 24ωρα

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία έχει επηρεάσει το σύνολο της Κρήτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επιμένουν για αρκετές ώρες ακόμη.

Το φαινόμενο ξεκίνησε σταδιακά από το απόγευμα της Τετάρτης, εντάθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή και αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Ολόκληρο το νησί βρίσκεται κάτω από την επίδραση πολύ ισχυρών βροχών και καταιγίδων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη κακοκαιρία έχει δημιουργηθεί από την κάθοδο ψυχρής αέριας μάζας, η οποία αλληλεπιδρά με τα θερμά νερά του Αιγαίου. Η συγκεκριμένη συνθήκη ευνοεί τη μεγάλη διάρκεια του φαινομένου και την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Έως 700 χιλιοστά βροχής σε 72 ώρες

Εντυπωσιακά είναι τα ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί ήδη στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μέσα σε περίπου 72 ώρες έχουν καταγραφεί:

Σε αρκετές περιοχές, ο όγκος νερού που έχει πέσει μέσα σε λίγες ημέρες αντιστοιχεί σε ποσότητες βροχής που υπό κανονικές συνθήκες καταγράφονται σε διάστημα αρκετών μηνών.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Για τις επόμενες ώρες, η Κρήτη παραμένει στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επιμένουν.

Παράλληλα, κύματα καταιγίδων κινούνται προς το Καρπάθιο και επηρεάζουν περιοχές όπως η Ρόδος, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή στις επόμενες ώρες, καθώς η κακοκαιρία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να ξεκινήσει με έντονα φαινόμενα στην Κρήτη. Οι βροχές θα συνεχιστούν με μεγάλες εντάσεις τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι.

Στη συνέχεια αναμένεται μερική υποχώρηση της έντασης, χωρίς όμως τα φαινόμενα να σταματήσουν.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται παράλληλα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κω.

Η πιο ουσιαστική αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας αναμένεται από το πρωί της Δευτέρας, οπότε θα μπορεί να γίνει και ο συνολικός απολογισμός της κακοκαιρίας.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποίησε ότι, καθώς η βροχή συνεχίζεται, δεν αποκλείεται οι καταγραφές σε ορισμένες περιοχές να φτάσουν ακόμη και τα 800-850 χιλιοστά.

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