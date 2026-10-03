Θάνατος Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος «δείχνει» τη Γάκα στην απολογία του – «Όταν μπήκα, δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ» (Video)

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Ολόκληρη η απολογία του Ηλία Θεοδωρόπουλου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται στο φως, με τον 58χρονο παθολόγο να επιχειρεί να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από τη σύζυγό του, Ιωάννα Γάκα, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε θεραπευτική σχέση με τον τραγουδιστή.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί μαζί με τη σύζυγό του για την υπόθεση, παρουσιάζει ενώπιον του ανακριτή τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Αναφέρεται στα επίμαχα μηχανήματα, στις επαγγελματικές σχέσεις με τη Γάκα και περιγράφει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του την ημέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» δημοσιοποίησαν το Σάββατο (3/10) εκτενή αποσπάσματα από όσα υποστήριξε ο 58χρονος στην απολογία του.

Η απολογία Θεοδωρόπουλου και η σχέση με τη Γάκα

Στην αρχή της απολογίας του, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναφέρεται στη σύζυγό του με ιδιαίτερα θερμά λόγια.

«Ασκώ άμεμπτα την ιατρική εδώ και 33 χρόνια. Στο μεταπτυχιακό μου, γνώρισα και τέσσερα χρόνια αργότερα παντρεύτηκα τον πιο υπέροχο, ακέραιο, ηθικό, εργατικό, συνεπή συναισθηματικά εξαίρετο άνθρωπο, που έχω γνωρίσει. Τη σύζυγό μου. 28 χρόνια μετά την γνωριμία μας παραμένουμε το ίδιο αγαπημένοι όπως πρώτα».

Όταν, ωστόσο, η απολογία περνά στην επαγγελματική σχέση των δύο γιατρών, ο 58χρονος επιχειρεί να διαχωρίσει σαφώς τις δραστηριότητές τους και υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αποκλειστικά ασθενής της Ιωάννας Γάκα.

«Συστεγαζόμαστε μεν, αλλά σεβόμαστε την αυτονομία, ιατρική και επαγγελματική, ο ένας του άλλου, χωρίς ποτέ για οποιοδήποτε λόγο να υπεισέρχεται ο ένας σε θεραπευόμενους του άλλου. Μία τέτοια περίπτωση θεραπευόμενου της κυρίας Γ… και όχι δικού μου, ήταν και ο εκλιπών».

Τι υποστήριξε για τα δύο μηχανήματα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και στα δύο μηχανήματα που βρίσκονταν στο ιατρείο, αποδίδοντας την αγορά και την ιδιοκτησία τους αποκλειστικά στη σύζυγό του.

«Τα δύο μηχανήματα αγοράστηκαν από την κυρία Γ… και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της. Τα προμηθεύτηκε στο πλαίσιο αναγεννητικής, ολιστικής προσέγγισης. Το είχε συζητήσει με τους δικηγόρους μας, μαζί δεν το συζητήσαμε. Έχει προσωπική άποψη για τον εξοπλισμό του ιατρείου της. Η πεποίθησή μου για το μηχάνημα είναι πως ήταν νόμιμο».

Ο 58χρονος περιγράφει παράλληλα τις κινήσεις του τη μοιραία ημέρα, υποστηρίζοντας ότι συναντήθηκε για λίγο με τον Γιώργο Μαζωνάκη στον προθάλαμο του ιατρείου και στη συνέχεια αποχώρησε.

«Την Τετάρτη διασταυρώθηκα με τον Μαζωνάκη όταν μπήκε στον προθάλαμο του ιατρείου. Έφυγα και πήγα στο εστιατόριο. Δεν έλαβα κανένα μήνυμα από τη σύζυγό μου για να επιστρέψω στο ιατρείο. Επέστρεψα μετά τις 15:00. Επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Πήγα στο γραφείο μου και έπειτα ξάπλωσα για λίγο στο σαλόνι, όπως κάνω συχνά. Ο ασθενής μου με είδε ξαπλωμένο όταν έφτασε στο ιατρείο. Έπειτα αρχίσαμε με την εξέτασή του».

«Μου ανέφερε ότι έχουμε πρόβλημα»

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην απολογία του, ο Θεοδωρόπουλος δεν αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβαινε στο διπλανό δωμάτιο μέχρι τις 16:15, όταν μία από τις βοηθούς της συζύγου του μπήκε στο γραφείο του.

«Δεν αντιλήφθηκα να συμβαίνει το οτιδήποτε όσο ήμουν στο ραντεβού μου, μέχρι τις 16:15 που μπήκε στο γραφείο μου μία από τις βοηθούς της κας Γ… και μου ανέφερε ότι έχουμε πρόβλημα. Πήγα αμέσως στο δωμάτιο θεραπείας. Αντίκρισα τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, στο μόνιτορ ασυστολία, κόρες ελαφρώς πάνω από τη μέση θέση, αντιδράσεις στο φως, οπότε δεν είχαμε ακόμη εγκεφαλικό θάνατο, έλεγξα τον σφυγμό του και αμέσως ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, τρία προς ένα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο».

Ο ίδιος περιέγραψε στη συνέχεια όσα, κατά την εκδοχή του, συνέβησαν μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, αναφερόμενος και στις ενέργειες της Ιωάννας Γάκα.

«Χορηγήθηκε ένα ml αδρεναλίνης από την κα Γ… παρουσία μου. Όταν μπήκα μέσα δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ. Η κατηγορούμενη βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα, κοντά στο δεξί χέρι του ασθενούς. Είπα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Πρέπει να πέρασαν γύρω στα τέσσερα με πέντε λεπτά μέχρι να γίνει η κλήση, από την ώρα που μπήκα στο δωμάτιο. Ανέφερα καρδιολογικό περιστατικό και ζήτησα καρδιολογική μονάδα».

«Είμαι συντετριμμένος»

Κλείνοντας την απολογία του, ο 58χρονος αναφέρθηκε τόσο στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στις συνέπειες που, όπως είπε, έχει η υπόθεση για τον ίδιο και την οικογένειά του.

«Είμαι συντετριμμένος με ό,τι συνέβη. Νιώθω λύπη και απόλυτη συντριβή τόσο για τον θάνατο ενός ανθρώπου αλλά ταυτόχρονα και για αυτά που βιώνω τις τελευταίες ημέρες και εγώ και τα παιδιά. Συκοφαντούμαι, υβρίζομαι, προπηλακίζομαι, κοινοποιείται ο προσωπικός μου βίος. Ανακρίνομαι, συλλαμβάνομαι, κρατούμαι σαν κοινός εγκληματίας, χωρίς να έχω ποτέ οποιαδήποτε ιατρική, επαγγελματική, λειτουργική, θεραπευτική ή φροντιστική σχέση με τον εκλιπόντα».

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ ο 58χρονος έχει διαχωρίσει την υπερασπιστική του γραμμή από εκείνη της συζύγου του και επιδιώκει την αποφυλάκισή του.

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