search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 18:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2026 17:53

Πειραιάς: Στα χέρια της αστυνομίας 27χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εμπλοκή στο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο

03.10.2026 17:53
sillipsi_andras_pixabay

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 27χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας πυροβόλου όπλου και οπλοχρησίας.

Ο 27χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από επιχείρηση σε διαμέρισμα στον Πειραιά, όπου διέμενε προσωρινά.

Για τον εντοπισμό του προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ.

Το ένταλμα σύλληψης αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2026, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανάβυσσο Αττικής.

Ο 27χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα, φέρεται να επιχείρησε με τη χρήση πυροβόλου όπλου να τραυματίσει θανάσιμα άλλο άτομο. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο περαστικοί.

Τι βρέθηκε στο διαμέρισμα

Μετά τη σύλληψή του ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά. Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

  • πιστόλι, με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με 12 φυσίγγια,
  • μαχαίρι,
  • αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κάνναβη, μικτού βάρους 4,3 γραμμαρίων,
  • κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,
  • το χρηματικό ποσό των 8.600 ευρώ.

Μετά τα ευρήματα της έρευνας, ο 27χρονος συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την αυτόφωρη διαδικασία και την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

Διαβάστε επίσης:

Φλώρινα: 55χρονος συνελήφθη μετά από καταδίωξη με 390 λίτρα λαθραίο ελαιόλαδο αμφιβόλου ποιότητας

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα – «Καρφώθηκε» σε κολώνα

Στο έλεος της κακοκαιρίας για τρίτο 24άωρο η Κρήτη – «Βροχή» τα μηνύματα από το 112 (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SIRMOS_TRAM
ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Κυριακή λόγω αγώνων δρόμου

Saudi’s Army
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Νέα επίθεση σε πετρελαϊκές της υποδομές

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Στα χέρια της αστυνομίας 27χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εμπλοκή στο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο

russian_frigate_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο σε λιμάνι της Οδησσού

gallia diadiloseis (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Κρεσέντο» βίας και καταστολής στη Γαλλία: Ανήλικος έχασε το μάτι του από πλαστική σφαίρα – Ενώνονται με τα κίτρινα γιλέκα οι μαθητές (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

latinopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αγωνία της πολιτικής επιβίωσης σπρώχνει την Λατινοπούλου πιο ακροδεξιά - Οι ακρότητες, η φαντασίωση... «AfD» και γιατί φοβάται τον Κασιδιάρη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 18:10
SIRMOS_TRAM
ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Κυριακή λόγω αγώνων δρόμου

Saudi’s Army
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Νέα επίθεση σε πετρελαϊκές της υποδομές

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Στα χέρια της αστυνομίας 27χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εμπλοκή στο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο

1 / 3