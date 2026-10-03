Πειραιάς: Στα χέρια της αστυνομίας 27χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εμπλοκή στο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο

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Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 27χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας πυροβόλου όπλου και οπλοχρησίας.
Ο 27χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από επιχείρηση σε διαμέρισμα στον Πειραιά, όπου διέμενε προσωρινά.
Για τον εντοπισμό του προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ.
Το ένταλμα σύλληψης αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2026, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανάβυσσο Αττικής.
Ο 27χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα, φέρεται να επιχείρησε με τη χρήση πυροβόλου όπλου να τραυματίσει θανάσιμα άλλο άτομο. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο περαστικοί.
Μετά τη σύλληψή του ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά. Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:
Μετά τα ευρήματα της έρευνας, ο 27χρονος συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παράνομη είσοδο στη χώρα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την αυτόφωρη διαδικασία και την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.
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