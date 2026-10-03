Στο έλεος της κακοκαιρίας για τρίτο 24άωρο η Κρήτη – «Βροχή» τα μηνύματα από το 112 (Photos/Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, με έντονα φαινόμενα να καταγράφονται αυτή την ώρα σε περιοχές των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, ενώ σε αρκετά σημεία παρατηρείται συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ισχυρά είναι τα φαινόμενα κυρίως σε Ασκύφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανο και Ξυλόσκαλο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπήλι, ενώ στο Λασίθι τα φαινόμενα είναι κυρίως έντονα στα ορεινά και τα νότια τμήματα.

Στις παραπάνω περιοχές παρατηρείται κυρίως συσσώρευση υδάτων, αλλά και μεγάλος όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Λόγω των έντονων φαινομένων, στις 15:03 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας.

Σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, έχουν προηγηθεί ακόμη δύο μηνύματα από το 112. Στις 14:27 εκδόθηκε μήνυμα για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Αμαρίου στο Ρέθυμνο, ενώ στις 11:55 είχε εκδοθεί μήνυμα για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς και για την προληπτική μεταφορά πολιτών σε υψηλότερα σημεία.

Σε ισχύ το Red Code για την Κρήτη

Το νησί παραμένει σε κατάσταση Red Code, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, την Πυροσβεστική και τους δήμους να βρίσκονται σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα, παραμένει σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο νότιο Αιγαίο, με τα έντονα φαινόμενα να συνεχίζονται έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα έως το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Κρήτη σήμερα έως νωρίς το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση). Από αργά το απόγευμα σήμερα και έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Στα Δωδεκάνησα (τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

Οι ζημιές που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία

Την ώρα που τα ισχυρά φαινόμενα συνεχίζονται, οι περιοχές που επλήγησαν τα προηγούμενα 24ωρα καταγράφουν τις ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, δρόμοι καλυμμένοι από λάσπη και φερτά υλικά, κατολισθήσεις και αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά συνθέτουν την εικόνα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Μεγάλες καταστροφές στην Ιεράπετρα

Η δυσκολότερη κατάσταση καταγράφηκε στους παραλιακούς οικισμούς ανατολικά της Ιεράπετρας. Από τα Φέρμα και την Αγία Φωτιά μέχρι τα Αχλιά, τον Κουτσουρά και τον Μακρύ Γιαλό, μεγάλες ποσότητες νερού μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους, παρασύροντας οχήματα και κατεβάζοντας πέτρες, χώματα και μεγάλους όγκους φερτών υλικών.

«Έβρεχε επί 10 ώρες καταρρακτωδώς από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι τις δύο τα μεσάνυχτα, όταν το βουνό κατέβηκε μέσα στον οικισμό», λένε κάτοικοι του οικισμού Φέρμα.

Τόνοι από μπάζα κατέκλυσαν το κέντρο του χωριού, ενώ εκείνη την ώρα τουρίστες και οδηγοί κινούνταν από και προς ξενοδοχεία. Συνολικά 23 άνθρωποι (18 Έλληνες και 5 τουρίστες) εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητα που «βούλιαξαν» μέσα στις λάσπες και τα φερτά υλικά. Χρειάστηκε η επέμβαση βαρέων οχημάτων της Πυροσβεστικής για να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία.

Προβλήματα στον Μυλοπόταμο

Ισχυρά ήταν τα φαινόμενα και στον Μυλοπόταμο, με τα Ζωνιανά και άλλες ορεινές περιοχές να αντιμετωπίζουν προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Η εικόνα στα Ζωνιανά είναι πλέον καλύτερη, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή σε επιφυλακή. Τις προηγούμενες ώρες η Πυροσβεστική χρειάστηκε να μεταφέρει άτομα σε ασφαλή σημεία, ενώ είχε προηγηθεί και προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από κατοικία λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί επίσης σοβαρές ζημιές σε δρόμους και υποδομές, ενώ η πρόσβαση σε ποιμνιοστάσια έχει καταστεί δύσκολη σε ορισμένα σημεία λόγω της κατάστασης του αγροτικού οδικού δικτύου.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις επαρχιακές οδούς Κράνα-Ζωνιανά και Αξός-Ζωνιανά, ενώ παραμένει διακοπή στην επαρχιακή οδό Βισταγή-Πλατάνια του Δήμου Αμαρίου.

Προβλήματα και στο Ηράκλειο

Έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Η κυκλοφορία διακόπηκε σε σημεία όπου οι λεγόμενες ιρλανδικές διαβάσεις κατέστησαν επικίνδυνες λόγω της συγκέντρωσης υδάτων. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση στο οδικό δίκτυο και προχωρούν στις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στα Χανιά

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στα Χανιά, με το Παλιό Ενετικό Λιμάνι να βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι θυελλώδεις άνεμοι και τα ισχυρά κύματα έφεραν τη θάλασσα στη στεριά, προκαλώντας ζημιές στην παραλιακή ζώνη και παρασύροντας άμμο, λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά.

Στην πλατεία Σιντριβανίου, τα ορμητικά κύματα έφτασαν μέχρι τις εισόδους των παραλιακών καταστημάτων, παρασύροντας τραπεζοκαθίσματα και προκαλώντας ζημιές σε επιχειρήσεις.

Το πλακόστρωτο καλύφθηκε από λάσπη, ξύλα και σκουπίδια που ξέβρασε το πέλαγος, ενώ οι επιχειρηματίες προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από την εισροή των υδάτων.

Μόλις κοπάσουν τα φαινόμενα, αναμένεται η επέμβαση των συνεργείων του Δήμου για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των ζημιών στο ιστορικό λιμάνι.

Εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Την ίδια ώρα, οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς, όπου έχουν πέσει 18 τόνοι νερού. Ο ορμητικός χείμαρρος έχει καλύψει το μονοπάτι που διασχίζουν οι τουρίστες, με αποτέλεσμα οι εγκλωβισμένοι να παραμένουν σε ασφαλές σημείο, καθώς η ασφαλής μετακίνησή τους είναι αυτή τη στιγμή αδύνατη.

Οι οκτώ εργαζόμενοι βρίσκονται στη θέση Σαμαριά, στο 7ο χιλιόμετρο από τα 13 του εθνικού δρυμού. Είχαν εισέλθει στο φαράγγι στις 29 του μήνα για να εργαστούν και πρόκειται για έξι εργαζόμενους του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Χανίων ένας εκ των οκτώ εγκλωβισμένων, όλοι είναι ασφαλείς και έχουν προμήθειες που επαρκούν μέχρι την Τετάρτη. Ο μόνος ασφαλής τρόπος απομάκρυνσης, όπως εξήγησε, είναι να υποχωρήσουν τα νερά και να σταματήσει η βροχή.

«Έχουμε ξύλα, έχουμε τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη, είμαστε ψύχραιμοι, έχουμε επικοινωνία, μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της κακοκαιρίας είναι το ύψος βροχής που καταγράφηκε στο Ξυλόσκαλο, στη βόρεια είσοδο του φαραγγιού.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκε ύψος βροχής 318 χιλιοστών, δηλαδή μέσα σε δύο 24ωρα έπεσε όγκος νερού που αντιστοιχεί σε 10 με 12 μήνες.

Διαβάστε επίσης:

Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Κανονικά από Πειραιά και Ραφήνα, απαγορευτικό στο Λαύριο

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι εξετάσεις που αναμένονται και το… γραφειοκρατικό εμπόδιο στις ιστολογικές (Video)

Τα 48 κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά την ιστορική συμφωνία με τη Βουλγαρία (Photos/Video)