«Στρατηγέ Μαρμόν…»: Η AI έλυσε μυστήριο 217 ετών σε 6 ώρες διαβάζοντας κωδικοποιημένη επιστολή του Ναπολέοντα (Photo)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χρειάστηκε να περάσουν 217 χρόνια για να διαβαστεί μια κωδικοποιημένη επιστολή του Ναπολέοντα, που είχε στείλει το 1809 στον Γάλλο στρατηγό Ογκίστ ντε Μαρμόν, θετός γιος του Βοναπάρτη. Πώς λύθηκε το μυστήριο; Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης…

Εκείνη την εποχή, ο Μαρμόν, στενός συνεργάτης του αυτοκράτορα, βρισκόταν με τα στρατεύματά του στη Δαλματία, στην απέναντι πλευρά της Αδριατικής, απομονωμένος πλήρως από τις υπόλοιπες γαλλικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους.

Ενώ η πρώτη γραμμή της επιστολής του Ναπολέοντα ήταν γραμμένη στα γαλλικά, οι επόμενες 24 γραμμές αποτελούνταν από ένα ακατανόητο μείγμα συμβόλων, γραμμάτων και αριθμών.

Οι ειδικοί θεωρούσαν ότι η αυθεντική επιστολή συνοδευόταν από ένα «κλειδί» αποκρυπτογράφησης, το οποίο όμως είχε χαθεί με το πέρασμα των αιώνων. Μέχρι που η λύση βρέθηκε από τον Κάρτερ Τσερτς.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο μηχανικός στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne, κατάφερε να σπάσει τον κώδικα που παρέμενε άλυτος εδώ και περισσότερους από δύο αιώνες.

«Χρησιμοποίησα το GPT-6 Astra για να σπάσω έναν άλυτο κώδικα σε επιστολή προς έναν από τους στρατηγούς του Ναπολέοντα, η οποία παρέμενε αδιάβαστη για 217 χρόνια. Αυτό που είναι εντυπωσιακό δεν είναι στην πραγματικότητα η αποκρυπτογράφηση του κώδικα, αλλά το γεγονός ότι το Astra ολοκλήρωσε ολόκληρη τη διαδικασία, από μία μόνο εικόνα, μέσα σε έξι ώρες», εξήγησε ο ίδιος στο X.

Η πρώτη γραμμή της επιστολής αναφέρει: «Vous avez du recevoir, Monsieur le General Marmont, mes lettres des 8, 14 et 20 courant», που μεταφράζεται ως: «Θα πρέπει να έχετε λάβει, στρατηγέ Μαρμόν, τις επιστολές μου της 8ης, 14ης και 20ής του τρέχοντος μήνα».

Πώς έγινε η αποκωδικοποίηση

«Το Astra χώρισε την εικόνα διαστάσεων 1.202 επί 1.836 σε σειρές, διάβασε τα σύμβολα, αποφάσισε ποια από τα 175 χειρόγραφα σημάδια ήταν στην πραγματικότητα το ίδιο σύμβολο γραμμένο δύο φορές και μόνο τότε ξεκίνησε να σπάει τον κώδικα», εξήγησε ο Τσερτς.

Όπως αποκάλυψε η επιστολή περιέγραφε τις θέσεις όλων των υπόλοιπων γαλλικών και συμμαχικών στρατών. Παράλληλα, ο Ναπολέων προέτρεπε τον Μαρμόν να μην χάσει την ελπίδα του και να μην «εκφοβιστεί» από την απομονωμένη θέση του, διαβεβαιώνοντάς τον παράλληλα ότι η Αυστρία οδηγούνταν με ταχύτητα προς την καταστροφή.

«Οι Ρώσοι βαδίζουν εναντίον της Αυστρίας και ο στρατός του Φριούλι αριθμεί σήμερα 80.000 άνδρες», αναφέρει η επιστολή.

«Προσθέστε το σώμα της Δαλματίας, χωρίς να υπολογίζουμε τις εφεδρείες που οργανώνονται παντού στα μετόπισθεν, και βλέπετε ότι η Αυστρία θα δεχθεί επίθεση ταυτόχρονα από όλες τις πλευρές. Κατά συνέπεια, σπεύδει προς την καταστροφή της. Όταν λάβετε τη διαταγή να προελάσετε, δεν πρέπει να επιτρέψετε στον εαυτό σας να εκφοβιστεί από μερικά στρατεύματα ή από μια συγκέντρωση όχλου. Συνεχίζω να περιμένω με ανυπομονησία νέα σας».

Μόλις δύο μήνες αργότερα, στις 21 Μαΐου 1809, κατά τη διάρκεια της Μάχης του Άσπερν-Έσλινγκ κοντά στη Βιέννη, ο Ναπολέων υπέστη την πρώτη προσωπική του ήττα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 23.000 Γάλλων στρατιωτών.

Μετά την ήττα, ο Ναπολέων ανασυντάχθηκε και τον Ιούλιο του 1809 νίκησε τον αρχιδούκα Κάρολο στη Μάχη του Βάγκραμ. Η μάχη αυτή οδήγησε στη διάλυση του Πέμπτου Συνασπισμού, της συμμαχίας υπό την ηγεσία της Αυστρίας και της Βρετανίας εναντίον της Γαλλίας.

Το θέμα είναι ο χρόνος

Ο Τσερτς υποστηρίζει ότι η αποκρυπτογράφηση του κώδικα δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη από τεχνικής άποψης, όμως η συγκεκριμένη διαδικασία θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο από ανθρώπους σε σχέση με τις έξι ώρες που χρειάστηκε η τεχνητή νοημοσύνη.

«Ο ίδιος ο κώδικας δεν είναι δύσκολος και οι κρυπτογράφοι θα μπορούσαν εύκολα να τον είχαν σπάσει, εφόσον διέθεταν τον απαραίτητο χρόνο και την ενέργεια. Ωστόσο, η μεταγραφή, η καταλογογράφηση, η μετάφραση και στη συνέχεια η αποκρυπτογράφηση είναι μια σύνθετη και διεπιστημονική διαδικασία», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός προβλημάτων που οι ειδικοί δεν έχουν τον χρόνο ή την ικανότητα να αντιμετωπίσουν όλα.

«Το συμπέρασμα εδώ είναι ότι εκείνοι που θα μειώνουν ολοένα και περισσότερο αυτές τις λίστες θα είναι άνθρωποι εκτός των συγκεκριμένων πεδίων, οι οποίοι απλώς θα έχουν περιέργεια να ανακαλύψουν κάτι νέο».

Διαβάστε επίσης: