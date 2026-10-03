Ρούμπιο: Μήνυμα στήριξης στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική»

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Μήνυμα στήριξης της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με δήλωσή του, εν όψει της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα.

«Η πρέσβης Γκίλφοιλ έχει αποδειχθεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη», αναφέρει σε δήλωσή του.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή», τονίζει.

«Έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων όπως ο «Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος», καταλήγει.

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