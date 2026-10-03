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03.10.2026 22:13

Χανιά: Πήγαν για… μπάνιο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων εν μέσω κακοκαιρίας (Video)

03.10.2026 22:13
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Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Κρήτη από το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει το νησί από χθες, όμως κάποιοι στα Χανιά αποδείχθηκαν ιδιαίτερα τολμηροί.

Κι αυτό γιατί παρά τις προειδοποιήσεις και τα συνεχή 112 που εστάλησαν νωρίτερα, κάποιοι αποφάσισαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να απολαύσουν το μπάνιο τους στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σήμερα το μεσημέρι, λουόμενοι βρέθηκαν στη θάλασσα των Αγίων Αποστόλων, την ώρα που στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και τα κύματα προκαλούν προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο.

Υπενθυμίζεται πως στη θαλάσσια περιοχή των Χανίων, πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 5 Μποφόρ με τα κύματα να προκαλούν προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο.

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