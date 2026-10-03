Εφιάλτης δίχως τέλος στην Κρήτη: Ακόμα εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι, χωρίς νερό Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια – Επιμένουν τα φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι αύριο (Video/Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη δίνη της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αφήνουν πίσω τους σημαντικές καταστροφές. Στον Μυλοπόταμο μέσα σε 48 ώρες έπεσε το νερό ενός έτους, αυτοκίνητα κόλλησαν στη λάσπη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες απεγκλωβισμοί. Την ίδια ώρα, άγρια κύματα χτυπούν το Ενετικό Λιμάνι Χανίων, ενώ στην Ιεράπετρα και τη Σητεία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο.

Πλημμύρισαν σπίτια και καταστράφηκαν υποδομές στα Ζωνιανά

Στα Ζωνιανά, τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν με ορμή μετατρέποντας δρόμους σε χειμάρρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής εντοπίζεται στον ποταμό, τα τοιχώματα του οποίου έχουν διαρραγεί σε πολλά σημεία.

Οι κάτοικοι από το μεσημέρι ήταν ενήμεροι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πολλοί έχουν πλέον απομακρυνθεί από την περιοχή.

Χωρίς νερό Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια μετά τις ζημιές

Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής.

Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις.

Τα συνεργεία βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλουν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών είναι να εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση στα σημεία του δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές.

Για τον λόγο αυτό, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στους τρεις οικισμούς.

Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου καλεί τους κατοίκους των Ζωνιανών, της Κράνας και των Λιβαδίων να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη φειδώ τα αποθέματα νερού που ενδεχομένως διαθέτουν, περιορίζοντας την κατανάλωση στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.

Παράλληλα, ζητεί από τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΥΑ και του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς για την πορεία των εργασιών και την επαναφορά της παροχής νερού θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Στα 318 χιλιοστά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που σημειώθηκαν από την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 318 mm.

Επισημαίνεται ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου, ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

Επισυνάπτεται χάρτης αθροιστικού ύψους βροχής, καθώς επίσης και τα οκτώ μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής του διημέρου Παρασκευής 02/10 έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 03/10/2026 μέχρι τις 10:20 στην Κρήτη, όπως καταγράφηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Οκτώ εργαζόμενοι εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Παράλληλα, οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς, εκεί που έχουν πέσει 18 τόνοι νερού.

Ο ορμητικός χείμαρρος έχει καλύψει το μονοπάτι που διασχίζουν οι τουρίστες, με αποτέλεσμα να έχει δοθεί οδηγία οι εγκλωβισμένοι να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, καθώς λόγω των δυσμενών συνθηκών, καθίσταται αδύνατη αυτή τη στιγμή η ασφαλής μετακίνησή τους.

Συγκεκριμένα, εγκλωβισμένοι μέσα στο φαράγγι -θέση Σαμαριά στο 7ο χιλιόμετρο από τα 13 του εθνικού δρυμού- βρίσκονται από τις 29 του μήνα, οπότε και μπήκαν για να εργαστούν 8 εργαζόμενοι, έξι του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες.

Κατολισθήσεις στο Λασίθι

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, οι έντονες βροχοπτώσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπήλι ενώ στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, καταγράφονται κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα.

Στις παραπάνω περιοχές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, παρατηρείται συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Για τον λόγο αυτό, στις 15:03 εκδόθηκε και νέο μήνυμα από το 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας.

Μάλιστα, στο Λασίθι έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα, στο Οροπέδιο Λασιθίου υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, καθώς τα 18.000 από 25.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε λίμνη, ενώ έχουν θαφτεί με νερό τουλάχιστον 3.000 τόνοι πατάτας.

Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα στην Ιεράπετρα

Στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων από τον όρμο «Αγία Φωτιά» Ιεράπετρας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τα τέσσερα άτομα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας.

Όλοι οι απεγκλωβισθέντες είναι καλά στην υγεία τους.

Ρέθυμνο: Κλειστοί δρόμοι, κατολισθήσεις και ορμητικοί χείμαρροι

Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Αμαρίου, καθώς τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά να δυσχεραίνουν ή να καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στις Δημοτικές Κοινότητες Φουρφουρά, Πλατανίων και Βισταγής, όπου δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους. Η παρατεταμένη βροχόπτωση έχει προκαλέσει μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού, πετρών και χωμάτων στο οδόστρωμα, ενώ έχουν σημειωθεί και κατολισθήσεις.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις δημοτικές οδούς Βισταγή – Πλατάνια – Φουρφουρά και Αφρατές – Πλατάνια. Παράλληλα, κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός στο ύψος του Γυμνασίου – Λυκείου Φουρφουρά.

Συνεργεία και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου επιχειρούν συνεχώς στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και να αποκατασταθεί, όπου αυτό είναι δυνατό και ασφαλές, η οδική κυκλοφορία.

Οι Αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, καθώς το έδαφος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις συνεχείς βροχοπτώσεις και παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και συσσώρευσης υδάτων.

Ο Δήμος Αμαρίου υπογραμμίζει ότι σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής έναντι οποιασδήποτε υλικής ζημιάς.

Χωρίς νερό Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια μετά τις ζημιές από την κακοκαιρία

Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής.

Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις.

Τα συνεργεία βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλουν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών είναι να εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση στα σημεία του δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές.

Για τον λόγο αυτό, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στους τρεις οικισμούς.

Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου καλεί τους κατοίκους των Ζωνιανών, της Κράνας και των Λιβαδίων να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη φειδώ τα αποθέματα νερού που ενδεχομένως διαθέτουν, περιορίζοντας την κατανάλωση στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.

Παράλληλα, ζητεί από τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΥΑ και του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς για την πορεία των εργασιών και την επαναφορά της παροχής νερού θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Πλημμύρισαν τα οροπέδια στα Ανώγεια

Σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανωγείων έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση παραγωγών και κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Ανωγείων, οι δρόμοι που οδηγούν στις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν καταστεί σε πολλά σημεία απροσπέλαστοι, ενώ μικρά και μεγάλα οροπέδια της περιοχής έχουν πλημμυρίσει από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο βουνό παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με τα συνεργεία να επιχειρούν στα σημεία όπου αυτό είναι ασφαλές και εφικτό. Προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς κατοίκους, παραγωγούς και κτηνοτρόφους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο βουνό, έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες και αποκατασταθούν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Μπαράζ μηνυμάτων 112

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, εκδόθηκαν δύο ακόμη μηνύματα από το 112.

Πιο συγκεκριμένα, στις 14:27, για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Αμαρίου στο Ρέθυμνο, όπως και στις 11:55, για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου αλλά και για την προληπτική μεταφορά πολιτών, σε υψηλότερα σημεία.

Τόνοι λάσπης «κάλυψαν» τα Φέρμα

«Έβρεχε επί 10 ώρες καταρρακτωδώς από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι τις δύο τα μεσάνυχτα, όταν το βουνό κατέβηκε μέσα στον οικισμό», λένε οι κάτοικοι του οικισμού.

Τόνοι από μπάζα κατέβηκαν και κατέκλεισαν το κέντρο του χωριού, ενώ εκείνη την ώρα τουρίστες οδηγοί κινούνταν από και προς ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα 23 άνθρωποι -18 Έλληνες και 5 τουρίστες- να εγκλωβιστούν στα αυτοκίνητα που «βούλιαξαν» μέσα στις λάσπες και στα φερτά υλικά. Χρειάστηκε η επέμβαση βαρέων οχημάτων της Πυροσβεστικής για να μεταφερθούν οι άνθρωποι σε ασφαλή σημεία.

Πρόκειται, για το ίδιο σημείο, που, όπως μεταδίδει ο Γιώργος Παπαδάκης, πριν από ενάμιση χρόνο τυλίχτηκε στις φλόγες. Η καμένη γη που άφησε πίσω της η πυρκαγιά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα φερτά υλικά και τη λάσπη, που κάλυψαν τον οικισμό.

22.000 κεραυνοί μέσα σε μία ημέρα στην Κρήτη

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη, καθώς μόνο το Σάββατο καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί, με το μεγαλύτερο μέρος τους να εντοπίζεται πάνω από το νησί και στα νότια Δωδεκάνησα.

Εντυπωσιακό δεν είναι μόνο το πλήθος των κεραυνών, αλλά και η ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωσή τους στην περιοχή της Κρήτης, με σχεδόν ολόκληρο το νησί να εμφανίζεται καλυμμένο στον χάρτη της κεραυνικής δραστηριότητας.

Ρέθυμνο: 24ωρη γραμμή για τις ανάγκες των πληγέντων

Σε λειτουργία βρίσκεται 24ωρη γραμμή επικοινωνίας του δήμου Μυλοποτάμου για την καταγραφή και αντιμετώπιση αναγκών κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών.

Οι πληγέντες που χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων, μπορούν να επικοινωνούν με την Πολιτική Προστασία του δήμου Μυλοποτάμου στο 6955 666 001, το οποίο είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο.

Παράλληλα, αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].

Για την ταχύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών, οι πολίτες καλούνται να αναφέρουν την περιοχή στην οποία βρίσκονται, το είδος της βοήθειας που χρειάζονται και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Ο δήμος Μυλοποτάμου εφιστά, παράλληλα, την προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ζητώντας να μη δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ονόματα, αριθμοί τηλεφώνων ή διευθύνσεις πληγέντων. Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να γνωστοποιούνται απευθείας στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας.

Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Η κακοκαιρία θυμίζει τον Daniel – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για ακόμη δύο 24ωρα

Ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα ισχυρό και παρατεταμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο, όπως ανέφερε, παρουσιάζει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την κακοκαιρία Daniel που είχε πλήξει τη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία έχει επηρεάσει το σύνολο της Κρήτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επιμένουν για αρκετές ώρες ακόμη. Το φαινόμενο ξεκίνησε σταδιακά από το απόγευμα της Τετάρτης, εντάθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή και αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Ολόκληρο το νησί βρίσκεται κάτω από την επίδραση πολύ ισχυρών βροχών και καταιγίδων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη κακοκαιρία έχει δημιουργηθεί από την κάθοδο ψυχρής αέριας μάζας, η οποία αλληλεπιδρά με τα θερμά νερά του Αιγαίου. Η συγκεκριμένη συνθήκη ευνοεί τη μεγάλη διάρκεια του φαινομένου και την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Εντυπωσιακά είναι τα ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί ήδη στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μέσα σε περίπου 72 ώρες έχουν καταγραφεί:

Σε αρκετές περιοχές, ο όγκος νερού που έχει πέσει μέσα σε λίγες ημέρες αντιστοιχεί σε ποσότητες βροχής που υπό κανονικές συνθήκες καταγράφονται σε διάστημα αρκετών μηνών. Για τις επόμενες ώρες, η Κρήτη παραμένει στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επιμένουν.

Παράλληλα, κύματα καταιγίδων κινούνται προς το Καρπάθιο και επηρεάζουν περιοχές όπως η Ρόδος, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή στις επόμενες ώρες, καθώς η κακοκαιρία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να ξεκινήσει με έντονα φαινόμενα στην Κρήτη. Οι βροχές θα συνεχιστούν με μεγάλες εντάσεις τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται μερική υποχώρηση της έντασης, χωρίς όμως τα φαινόμενα να σταματήσουν. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται παράλληλα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κω.

Η πιο ουσιαστική αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας αναμένεται από το πρωί της Δευτέρας, οπότε θα μπορεί να γίνει και ο συνολικός απολογισμός της κακοκαιρίας. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποίησε ότι, καθώς η βροχή συνεχίζεται, δεν αποκλείεται οι καταγραφές σε ορισμένες περιοχές να φτάσουν ακόμη και τα 800-850 χιλιοστά.

Πότε υποχωρούν τα ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα γενικά στην Κρήτη, αναμένονται ισχυρά έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου και γενικότερα η Περιφέρεια Κρήτης, παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έως την Κυριακή.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 34χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με 36χρονο σε πατίνι

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος «δείχνει» τη Γάκα στην απολογία του – «Όταν μπήκα, δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ» (Video)

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Στα 118 χιλιοστά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων – Κλειστοί δρόμοι, κατολισθήσεις και ορμητικοί χείμαρροι

