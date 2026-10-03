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03.10.2026 23:02

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη δύο ατόμων για δέμα με 2,5 κιλά κάνναβης

03.10.2026 23:02
DIAS ASTYNOMIA

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Δύο άνδρες συνελήφθησαν στην Πάτρα για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς εμπλέκονται στην εισαγωγή από τη Γαλλία δέματος που περιείχε σχεδόν 2,5 κιλά κάνναβης. Ο ένας μάλιστα κατά την σύλληψη του κλώτσησε τους αστυνομικούς.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών εντόπισαν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» δέμα που είχε αποσταλεί από τη Γαλλία. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 490 γραμμάρια κάνναβης.

Μετά από διάταξη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα, με τη συμμετοχή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους μετέβη σε υποκατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών προκειμένου να παραλάβει το επίμαχο δέμα για λογαριασμό του δεύτερου, έναντι χρηματικού αντιτίμου. Κατά την παραλαβή του δέματος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν και τον δεύτερο κατηγορούμενο στην κατοικία του και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς με κλωτσιές.

Κατά τους σωματικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στους δύο συλληφθέντες κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και 130 ευρώ.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

2,3 γραμμάρια κοκαΐνης
5 γραμμάρια κάνναβης
μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
140 ευρώ

93 νάιλον συσκευασίες
δύο χάρτινους κυλίνδρους

Συνολικά, μαζί με το ποσό που κατασχέθηκε κατά τους σωματικούς ελέγχους, κατασχέθηκαν 270 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

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