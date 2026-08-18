Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάρυστο

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Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάρυστο προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση, με χρήση γυμνής φλόγας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία, που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων, ενώ η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται.

Επιπλέον, σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Τρίτη 18/8, περίπου στις 12:50, στην περιοχή Κόμιτο Καρύστου, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Εύβοιας 47χρονος, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641,25 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 18 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.169.189,70 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 272 (89,18%) είναι από αμέλεια και οι 33 (10,82%) από πρόθεση.

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