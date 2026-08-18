Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία στη Μήλο

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:40 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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