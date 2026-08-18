Σίφνος: Η καθοριστική μαρτυρία για τη συντριβή του ελικοπτέρου – Καρέ καρέ τα βίντεο εξετάζουν οι αρχές – Αποκλεισμένο το σημείο της τραγωδίας

Takeaways by to pontiki AI Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου.

Οι αρχές απέκλεισαν τον χώρο του δυστυχήματος και διεξάγουν προανάκριση για τη διαλεύκανση των αιτιών της πτώσης.

Ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου κατέθεσε στις αρχές, περιγράφοντας την ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου πριν από τη συντριβή του.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε επείγουσα οδηγία για τον τεχνικό έλεγχο των ουραίων στροφείων σε όλα τα ελικόπτερα του ίδιου τύπου.

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Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου όπου το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) κατέπεσε το ιδιωτικό ελικόπτερο, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων, του χειριστή του ελικοπτέρου και του ζευγαριού των Βρετανών που ήταν επιβάτες στη μοιραία πτήση.

Ο χώρος – που βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου – παραμένει αποκλεισμένος από τη δύναμη της ΕΛΑΣ, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου. Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς καθώς θα γίνει ταυτοποίηση μέσω DNA, ενώ θα διενεργηθεί και νεκροψία νεκροτομή.

Η αστυνομία σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

Τι κατέθεσε ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου της Σίφνου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατάθεση στις αρχές έδωσε ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο αναμένοντας την προσγείωση του μοιραίου ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν πολύ κοντά στο κέντρο του ελικοδρομίου, γεγονός που καθιστά τη μαρτυρία του καθοριστικής σημασίας, καθώς είδε ολόκληρη την αντίδραση του Bell 206 τόσο κατά την προσέγγιση όσο και κατά τη στιγμή της ανεξέλεγκτης περιστροφής.

Επίσης μάρτυρες αναφέρουν ότι «ο θόρυβος του ελικοπτέρου άλλαξε ξαφνικά», ενώ το σημείο της πτώσης βρίσκεται μόλις 50 μέτρα από κατοικημένα σπίτια και δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης.

Σύμφωνα με ειδικούς, το πιθανότερο σενάριο είναι βλάβη στο ουραίο στροφείο, το οποίο αντισταθμίζει τη ροπή και καθορίζει την κατεύθυνση του ελικοπτέρου.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου

Νέο βίντεο με τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας, που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να περιστρέφεται στον αέρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού.

Μετά τη συντριβή, στο σημείο ξεσπά φωτιά και πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με αναφορές μαρτύρων, οι κινήσεις του ελικοπτέρου έδιναν την εικόνα ότι ο πιλότος επιχειρούσε μέχρι την τελευταία στιγμή είτε να διατηρήσει το ελικόπτερο στον αέρα είτε να αποφύγει τον οικισμό σε περίπτωση πτώσης.

Λίγο αργότερα, οι διασώστες εντόπισαν νεκρούς και τους τρεις επιβαίνοντες.

Επείγουσα οδηγία της Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα «Bell 206» μετά τη συντριβή στη Σίφνο – Έλεγχοι στο ουραίο στροφείο πριν από κάθε πτήση

Επείγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 εστάλη από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Πολιτική Αεροπορία ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε:

Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου

Λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθηλωμένα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους.

Ο μήνας του μέλιτος που δεν άρχισε ποτέ

Υπενθυμίζεται ότι νεκροί είναι ο 31χρονος Αλεξάντερ Κρόμι και η 30χρονη Μαρί Έμπερτ, από το Λονδίνο, οι οποίοι είχαν παντρευτεί μόλις ένα 24ωρο νωρίτερα. Η είδηση του αδόκητου θανάτου τους κάνει τον γύρο των βρετανικών ΜΜΕ.

Νεκρός είναι και ο 53χρονος χειριστής, πατέρας τριών παιδιών, πιλότος με μεγάλη εμπειρία και χιλιάδες ώρες πτήσης σε στρατιωτικά ελικόπτερα Chinook, προερχόμενος από την Αεροπορία Στρατού.

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