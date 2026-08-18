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18.08.2026 21:05

Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 23χρονου που κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικά σε ανήλικες και τις βίαζε

18.08.2026 21:05
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Τα στοιχεία και φωτογραφίες του 23χρονου, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και διακίνηση ναρκωτικών, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τον TARAKI Safiullah, του Amanullah και της Riza, ο οποίος γεννήθηκε το 2003 στο Αφγανιστάν.

Σε βάρος του 23χρονου, αφγανικής καταγωγής, έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η κατηγορία αφορά κατοχή, πώληση και διάθεση ναρκωτικών, πράξεις που φέρεται να έγιναν κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από ενήλικο, με σκοπό την πρόκληση χρήσης ναρκωτικών από ανήλικο.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί όποιον διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων στους αριθμούς 2310-388510, 2310-388517, 2310-388518 και 2310-388520. Όπως επισημαίνεται, η ανωνυμία των πολιτών και το απόρρητο της επικοινωνίας διασφαλίζονται.

Πώς δρούσε

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους ο 23χρονος φέρεται να προσέγγισε, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, τρία κορίτσια, τόσο στην κατοικία του στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Όπως αναφέρεται, τους προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες, είτε αλκοόλ, και στη συνέχεια προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Παράλληλα, από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε έναντι χρηματικής αμοιβής ναρκωτικές ουσίες σε τρία ανήλικα αγόρια.

Στις αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, με τη συνδρομή συναδέλφων τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και την Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων δισκία και MDMA, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

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