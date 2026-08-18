Ρέθυμνο: Ελεύθερος, με εγγύηση 10.000 ευρώ, ο Ισραηλινός που έκανε μπάρμπεκιου και προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στα Σελλιά – Τι υποστήριξε

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Eνώπιον της Δικαιοσύνης εμφανίστηκε ο 35χρονος Ισραηλινός, για τη μεγάλη φωτιά στα Σελλιά στο Ρέθυμνο, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα όπου διέμενε μαζί με άλλους επισκέπτες.

Ο 35χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στον Ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να απολογηθεί, καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.

Μετά την απολογία του, ο Ισραηλινός αφέθηκε ελεύθερος υπό τους όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ και της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στην Ελληνική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

Ο 35χρονος Ισραηλινός υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε τη φωτιά σε απόσταση περίπου 60 μέτρων από την έπαυλη όπου διέμενε στο Ρέθυμνο, ενώ το ενδιάμεσο τμήμα της έκτασης, όπως αναφέρεται, ήταν ανέπαφο από τις φλόγες.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσαν ότι η φωτιά είχε προκληθεί από κάποια άλλη αιτία. Έτσι, κινητοποιήθηκαν, ενημέρωσαν, μαζί με μία γειτόνισσά τους, τις Αρχές, μάζεψαν τα πράγματά τους και μετέβησαν σε ταβέρνα της περιοχής, όπου περίμεναν να εξελιχθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Σχεδόν δύο ώρες αργότερα ενημερώθηκαν ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία τούς αναζητούσε προκειμένου να καταθέσουν.

Ο 35χρονος επέμεινε κατά την απολογία του, ότι σε καμία περίπτωση δεν τους είχε γίνει σύσταση να μην ανάψουν φωτιά σε περίπτωση ισχυρών ανέμων.

Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξε καμία γραπτή ή προφορική σύσταση να μην χρησιμοποιούν το γκριλ. Ανέφερε ότι στις 10 Αυγούστου, δύο ημέρες μετά την άφιξή τους, τους δόθηκε ένα πινακάκι με κάποιες πληροφορίες, όπως ο κωδικός πρόσβασης στο Wi-Fi, και πως εκεί, στα «ψιλά γράμματα», υπήρχε και μία λιτή αναφορά για τη μη χρήση της ψησταριάς σε περίπτωση ανέμων.

Δικηγόρος Ισραηλινού: «Δεν υπήρξε ουσιαστικός κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή»

Σε επικοινωνία με το Cretalive.gr, ο δικηγόρος κ. Βαγγέλης Φανουργάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τον 35χρονο, δήλωσε σχετικά:

«Με την απόφαση των Δικαστικών Αρχών να αφεθεί ελεύθερος ο εντολέας μου, αναδείχθηκε η ορθή διάσταση των πραγματικών περιστατικών, η οποία απέχει παρασάγγας από τις αρχικές περιγραφές. Η υπεράσπιση κατέδειξε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που στερείται δόλου, καθώς και ότι δεν υπήρξε ουσιαστικός κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Η εμπιστοσύνη μας στην Ελληνική Δικαιοσύνη παραμένει ακλόνητη και συνεχίζουμε τη διαδικασία με απόλυτη προσήλωση στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας».

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