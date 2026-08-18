Φωτιά στη Σαλαμίνα: Ζημιές σε 22 κτίρια «έδειξαν» οι αυτοψίες των μηχανικών – 5 χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα»

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Την καταγραφή των ζημιών από τη μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα ολοκλήρωσαν οι μηχανικοί με τις περισσότερες πληγείσες εγκαταστάσεις να αφορούν κατοικίες.
Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των κτιρίων που επλήγησαν στη Δημοτική Κοινότητα Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας μετά την φονική φωτιά, με τους δύο νεκρούς ηλικιωμένους, με τα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να πραγματοποιούν τις απαραίτητες αυτοψίες και να κατηγοριοποιούν τα κτίρια ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών.
Συνολικά, στο Αιάντειο καταγράφηκαν 22 πληγέντα κτίρια, 5 εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν κόκκινα.
Συνολικά, από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα.
Αναλυτικότερα, στις κατοικίες επλήγησαν 16 κτίρια, εκ των οποίων 7 πράσινα, 6 κίτρινα και 3 κόκκινα. Στους επαγγελματικοί χώροι ζημιές διαπιστώθηκαν σε 3 κτίρια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, ενώ δεν καταγράφηκαν ζημιές σε εκκλησίες και δημόσια κτίρια.
Σε κτίρια όπως αποθήκες και στάβλοι, ζημιές υπέστησαν 3 κτίρια, εκ των οποίων 1 κίτρινο και 2 κόκκινα.
Η κατηγοριοποίηση των κτιρίων έγινε με βάση τον βαθμό των ζημιών που διαπιστώθηκαν κατά τις αυτοψίες.
Οι καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα και παράνομες χωματερές στο νησί είναι πολλές, υπάρχουν ωστόσο και αναφορές για οδηγό ενός αυτοκινήτου που φέρεται να πέταξε αντικείμενο σε ξερά χόρτα.
Επίσης, στο μικροσκόπιο των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής βρίσκεται και άλλη καταγγελία για εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, στο δάσος των Περιστεριών.
Αξιοποιώντας λοιπόν το σύνολο των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, προχώρησαν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στην προσαγωγή δύο υπόπτων για εμπρησμό.
Η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Κρατικής Αρωγής και των αρμόδιων υπηρεσιών αποτυπώνεται και στον συνολικό αριθμό των αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.
Μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, τα κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών πραγματοποίησαν 427 αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι ομάδες μηχανικών μετακινούνταν ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυπταν σε κάθε περιοχή, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση των πληγέντων.
Οι 427 αυτοψίες κατανέμονται ως εξής:
Στο σύνολο των 427 αυτοψιών, 131 αφορούσαν πράσινα κτίρια, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 311 επανέλεγχοι κατοικιών, με την κατανομή ανά περιοχή να έχει ως εξής:
Συνολικά, στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των επιπτώσεων από την πλημμύρα που έπληξε την Ανατολική Μάνη στις 15 Αυγούστου 2026. Στον δήμο Ανατολικής Μάνης και συγκεκριμένα στη δημοτική κοινότητα Οιτύλου, τα κλιμάκια της γενικής διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) πραγματοποίησαν συνολικά 27 αυτοψίες, προκειμένου να καταγραφεί με ακρίβεια η κατάσταση των κτιρίων και να αποτυπωθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν.
Από τις αυτοψίες προέκυψαν:
Παράλληλα, στους επαγγελματικούς χώρους καταγράφηκαν 5 πράσινα και 1 κίτρινο κτίριο, χωρίς να εντοπιστεί κανένα κόκκινο κτίριο.
Στην κατηγορία των δημόσιων κτιρίων καταγράφηκε 1 πράσινο κτίριο, ενώ στην κατηγορία λοιπά κτίρια καταγράφηκε επίσης 1 πράσινο κτίριο. Η διαδικασία των αυτοψιών στην Ανατολική Μάνη θα συνεχιστεί και αύριο, με στόχο να ολοκληρωθεί η καταγραφή στις πληγείσες περιοχές και να υπάρξει πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα της έκτασης των ζημιών.
Στη Χαλκιδική θα μεταβεί, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, όπου θα έχει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές και εκπροσώπους των φορέων της περιοχής.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται με αφορμή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασσάνδρα στις 13 Αυγούστου, με στόχο την άμεση ενημέρωση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, την πορεία των αυτοψιών και τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί.
Ήδη, τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ έχουν προχωρήσει στις πρώτες αυτοψίες στη δημοτική κοινότητα Κασσανδρειας. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 9 αυτοψίες, με 2 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και 7 κίτρινα, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένα κτίριο στην κόκκινη κατηγορία. Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η παρουσία των κλιμακίων στην περιοχή συνεχίζεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών και να αξιολογηθούν άμεσα τυχόν νέες ανάγκες.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο Κασσάνδρας, με τη συμμετοχή του δημάρχου, μελών του δημοτικού συμβουλίου, εκπροσώπων της Περιφέρειας και φορέων της περιοχής. Στο επίκεντρο της σύσκεψης θα τεθούν η αποτίμηση της κατάστασης, η πορεία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών, καθώς και τα επόμενα βήματα για την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής και αποκατάστασης.
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