Φωτιά στη Σαλαμίνα: Ζημιές σε 22 κτίρια «έδειξαν» οι αυτοψίες των μηχανικών – 5 χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα»

Takeaways by to pontiki AI Οι μηχανικοί ολοκλήρωσαν την καταγραφή των ζημιών στο Αιάντειο της Σαλαμίνας, όπου ελέγχθηκαν συνολικά είκοσι δύο κτίρια μετά την πρόσφατη πυρκαγιά.

Από τα κτίρια που επλήγησαν, πέντε χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δέκα κίτρινα και επτά πράσινα, με τις περισσότερες ζημιές να εντοπίζονται σε κατοικίες.

Οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στην προσαγωγή δύο υπόπτων για εμπρησμό, αξιολογώντας σχετικά στοιχεία και μαρτυρίες.

Παράλληλα, τα κλιμάκια των υπηρεσιών πραγματοποίησαν συνολικά τετρακόσιες είκοσι επτά αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές όλης της χώρας μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

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Την καταγραφή των ζημιών από τη μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα ολοκλήρωσαν οι μηχανικοί με τις περισσότερες πληγείσες εγκαταστάσεις να αφορούν κατοικίες.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των κτιρίων που επλήγησαν στη Δημοτική Κοινότητα Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας μετά την φονική φωτιά, με τους δύο νεκρούς ηλικιωμένους, με τα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να πραγματοποιούν τις απαραίτητες αυτοψίες και να κατηγοριοποιούν τα κτίρια ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών.

Συνολικά, στο Αιάντειο καταγράφηκαν 22 πληγέντα κτίρια, 5 εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν κόκκινα.

Συνολικά, από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα.

Αναλυτικότερα, στις κατοικίες επλήγησαν 16 κτίρια, εκ των οποίων 7 πράσινα, 6 κίτρινα και 3 κόκκινα. Στους επαγγελματικοί χώροι ζημιές διαπιστώθηκαν σε 3 κτίρια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, ενώ δεν καταγράφηκαν ζημιές σε εκκλησίες και δημόσια κτίρια.

Σε κτίρια όπως αποθήκες και στάβλοι, ζημιές υπέστησαν 3 κτίρια, εκ των οποίων 1 κίτρινο και 2 κόκκινα.

Η κατηγοριοποίηση των κτιρίων έγινε με βάση τον βαθμό των ζημιών που διαπιστώθηκαν κατά τις αυτοψίες.

Δύο προσαγωγές υπόπτων για εμπρησμό

Οι καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα και παράνομες χωματερές στο νησί είναι πολλές, υπάρχουν ωστόσο και αναφορές για οδηγό ενός αυτοκινήτου που φέρεται να πέταξε αντικείμενο σε ξερά χόρτα.

Επίσης, στο μικροσκόπιο των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής βρίσκεται και άλλη καταγγελία για εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, στο δάσος των Περιστεριών.

Αξιοποιώντας λοιπόν το σύνολο των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, προχώρησαν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στην προσαγωγή δύο υπόπτων για εμπρησμό.

427 αυτοψίες σε μία εβδομάδα

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Κρατικής Αρωγής και των αρμόδιων υπηρεσιών αποτυπώνεται και στον συνολικό αριθμό των αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, τα κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών πραγματοποίησαν 427 αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ομάδες μηχανικών μετακινούνταν ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυπταν σε κάθε περιοχή, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση των πληγέντων.

Οι 427 αυτοψίες κατανέμονται ως εξής:

Αχαΐα – δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας: 19 αυτοψίες σε κτίρια, εκ των οποίων 3 πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο.

Αργολίδα – δήμος ‘Αργους-Μυκηνών: 14 αυτοψίες σε κτίρια, εκ των οποίων 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα.

Βοιωτία – δήμος Θηβαίων: 14 αυτοψίες σε κτίρια, εκ των οποίων 1 πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα.

Δυτική Αττική – δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων: 293 αυτοψίες, εκ των οποίων 93 πράσινα, 89 κίτρινα και 111 κόκκινα.

Ρέθυμνο – δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας: 70 αυτοψίες, εκ των οποίων 31 πράσινα, 14 κίτρινα και 25 κόκκινα.

Φωκίδα – δήμοι Δελφών και Δωρίδος: 17 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 πράσινο, 10 κίτρινα και 6 κόκκινα.

Στο σύνολο των 427 αυτοψιών, 131 αφορούσαν πράσινα κτίρια, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 311 επανέλεγχοι κατοικιών, με την κατανομή ανά περιοχή να έχει ως εξής:

Αχαΐα – δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας: 3 κατοικίες — 1 πράσινη και 2 κίτρινες.

Αργολίδα – δήμος ‘Αργους-Μυκηνών: 5 κατοικίες — 2 πράσινες, 1 κίτρινη και 2 κόκκινες.

Βοιωτία – δήμος Θηβαίων: 4 κατοικίες — 1 πράσινη και 3 κίτρινες.

Δυτική Αττική – δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων: 261 κατοικίες — 92 πράσινες, 68 κίτρινες και 101 κόκκινες.

Ρέθυμνο – δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας: 28 κατοικίες — 13 πράσινες, 5 κίτρινες και 10 κόκκινες.

Φωκίδα – δήμοι Δελφών και Δωρίδος: 10 κατοικίες — 1 πράσινη, 6 κίτρινες και 3 κόκκινες.

Συνολικά, στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες.

Συνεχίζονται την Τετάρτη οι αυτοψίες στην Ανατολική Μάνη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των επιπτώσεων από την πλημμύρα που έπληξε την Ανατολική Μάνη στις 15 Αυγούστου 2026. Στον δήμο Ανατολικής Μάνης και συγκεκριμένα στη δημοτική κοινότητα Οιτύλου, τα κλιμάκια της γενικής διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) πραγματοποίησαν συνολικά 27 αυτοψίες, προκειμένου να καταγραφεί με ακρίβεια η κατάσταση των κτιρίων και να αποτυπωθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν.

Από τις αυτοψίες προέκυψαν:

12 πράσινα κτίρια

8 κίτρινα κτίρια

0 κόκκινα κτίρια

Παράλληλα, στους επαγγελματικούς χώρους καταγράφηκαν 5 πράσινα και 1 κίτρινο κτίριο, χωρίς να εντοπιστεί κανένα κόκκινο κτίριο.

Στην κατηγορία των δημόσιων κτιρίων καταγράφηκε 1 πράσινο κτίριο, ενώ στην κατηγορία λοιπά κτίρια καταγράφηκε επίσης 1 πράσινο κτίριο. Η διαδικασία των αυτοψιών στην Ανατολική Μάνη θα συνεχιστεί και αύριο, με στόχο να ολοκληρωθεί η καταγραφή στις πληγείσες περιοχές και να υπάρξει πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα της έκτασης των ζημιών.

Την Τετάρτη στη Χαλκιδική ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Στη Χαλκιδική θα μεταβεί, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, όπου θα έχει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές και εκπροσώπους των φορέων της περιοχής.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται με αφορμή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασσάνδρα στις 13 Αυγούστου, με στόχο την άμεση ενημέρωση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, την πορεία των αυτοψιών και τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί.

Ήδη, τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ έχουν προχωρήσει στις πρώτες αυτοψίες στη δημοτική κοινότητα Κασσανδρειας. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 9 αυτοψίες, με 2 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και 7 κίτρινα, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένα κτίριο στην κόκκινη κατηγορία. Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η παρουσία των κλιμακίων στην περιοχή συνεχίζεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών και να αξιολογηθούν άμεσα τυχόν νέες ανάγκες.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο Κασσάνδρας, με τη συμμετοχή του δημάρχου, μελών του δημοτικού συμβουλίου, εκπροσώπων της Περιφέρειας και φορέων της περιοχής. Στο επίκεντρο της σύσκεψης θα τεθούν η αποτίμηση της κατάστασης, η πορεία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών, καθώς και τα επόμενα βήματα για την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής και αποκατάστασης.

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