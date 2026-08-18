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18.08.2026 17:12

Τραγωδία στη Σίφνο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου

18.08.2026 17:12
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  • Δημοσιοποιήθηκε βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές ελικοπτέρου τύπου Bell 206, το οποίο συνετρίβη κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου το απόγευμα της Δευτέρας.
  • Από τη συντριβή του ελικοπτέρου ανασύρθηκαν νεκροί και οι τρεις επιβαίνοντες, ενώ στο σημείο της πτώσης ξέσπασε φωτιά αμέσως μετά την πρόσκρουση.
  • Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο πιλότος κατέβαλε προσπάθειες να διατηρήσει το ελικόπτερο στον αέρα ή να αποφύγει τον κοντινό οικισμό κατά την πτώση.
  • Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος με τη συνδρομή κλιμακίων της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρμόδιου φορέα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

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Νέο βίντεο με τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας, που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να περιστρέφεται στον αέρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού.

Μετά τη συντριβή, στο σημείο ξεσπά φωτιά και πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με αναφορές μαρτύρων, οι κινήσεις του ελικοπτέρου έδιναν την εικόνα ότι ο πιλότος επιχειρούσε μέχρι την τελευταία στιγμή είτε να διατηρήσει το ελικόπτερο στον αέρα είτε να αποφύγει τον οικισμό σε περίπτωση πτώσης.

Λίγο αργότερα, οι διασώστες εντόπισαν νεκρούς και τους τρεις επιβαίνοντες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη συντριβή του ελικοπτέρου

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ελληνικού FBI μεταβαίνει στη Σίφνο προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου με τους τρεις νεκρούς.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

«Σχετικά με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, την 17η Αυγούστου 2026, από την Ελληνική Αστυνομία γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περί ώρα 18:08, ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206, κατέπεσε πλησίον του ελικοδρομίου Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.

Στο ελικόπτερο φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα. Από το περιστατικό μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου».

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