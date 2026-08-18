Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Θήβα (Video)

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Βοιωτία, στην περιοχή της Θήβας.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το πύρινο μέτωπο και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.
Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
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