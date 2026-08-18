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18.08.2026 16:30

Επείγουσα οδηγία της Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα «Bell 206» μετά τη συντριβή στη Σίφνο – Έλεγχοι στο ουραίο στροφείο πριν από κάθε πτήση

18.08.2026 16:30
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Επείγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 εστάλη από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ,  η Πολιτική Αεροπορία  ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε:

  • Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου
  • Λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθηλωμένα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους.

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