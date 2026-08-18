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18.08.2026 22:48

«Μπερδεύτηκα και βγήκα στο αντίθετο ρεύμα» – Τι είπε η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου

18.08.2026 22:48
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Σε λάθος απέδωσε η 82χρονη την πορεία της στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, όπου καταγράφηκε να οδηγεί ανάποδα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Όπως μετέδωσε το MEGA, η ηλικιωμένη γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς πως σκοπός της ήταν να κινηθεί προς Αθήνα, όμως μπερδεύτηκε και τελικά βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, η οδηγός είχε ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Από τα στοιχεία της προέκυψε ότι έχει γεννηθεί το 1944, ενώ η άδεια οδήγησής της είχε λήξει στις 28 Μαΐου.

Το βίντεο από την επικίνδυνη πορεία

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 13:45 το μεσημέρι της Κυριακής, 16/8, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Μοτοσικλετιστής κατέγραψε την πορεία της Mercedes που οδηγούσε η 82χρονη και στη συνέχεια δημοσίευσε το βίντεο στο YouTube.

Στο υλικό, το αυτοκίνητο της 82χροονης φαίνεται να κινείται αντίθετα από την κανονική φορά κυκλοφορίας, με κατεύθυνση προς Αθήνα, ενώ τα υπόλοιπα οχήματα κατευθύνονται κανονικά προς Κόρινθο.

Ενδεικτική του τρόμου που προκάλεσε η πορεία της 82χρονης είναι η αντίδραση του μοτοσικλετιστή που κατέγραψε το γεγονός, ο οποίος, όταν αντιλήφθηκε ότι το αυτοκίνητο κινείτο κατά πάνω του, άρχισε να κορνάρει και άλλαξε άμεσα λωρίδα. Λίγο αργότερα σταμάτησε, προσπαθώντας να καταλάβει τι έχει συμβεί, την ώρα που η 82χρονη συνέχιζε την πορεία της.

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