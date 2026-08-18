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18.08.2026 18:25

Ταυτοποιήθηκε η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου – Είχε λήξει από τον Μάιο το δίπλωμά της

18.08.2026 18:25
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Στην ταυτοποίηση της γυναίκας που οδηγούσε τη μαύρη Mercedes, η οποία κατεγράφη να κινείται αντίθετα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, προχώρησαν οι Αρχές.

Η οδηγός έχει γεννηθεί το 1944 και, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, η άδεια οδήγησής της είχε λήξει τον Μάιο.

Η επικίνδυνη πορεία της Mercedes

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13:45 το μεσημέρι της Κυριακής, 16/8, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Η πορεία του αυτοκινήτου της 82χρονης κατεγράφη σε βίντεο από μοτοσικλετιστή και το υλικό αναρτήθηκε στο YouTube. Στα πλάνα φαίνεται η μαύρη Mercedes να κινείται αντίθετα ως προς την κανονική φορά της κυκλοφορίας, ενώ τα υπόλοιπα οχήματα κατευθύνονται κανονικά προς Κόρινθο.

Η παρουσία της Mercedes στο αντίθετο ρεύμα δημιούργησε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, καθώς οι οδηγοί που κινούνταν κανονικά στην εθνική οδό έβλεπαν ξαφνικά μπροστά τους το αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πόσα μέτρα ή χιλιόμετρα διένυσε η οδηγός κινούμενη ανάποδα, ενώ παραμένει άγνωστο και πώς ακριβώς ολοκληρώθηκε το περιστατικό.

Μετά την καταγραφή της επικίνδυνης πορείας, οι Αρχές αναζήτησαν την οδηγό που βρισκόταν στο τιμόνι της Mercedes, η οποία έχει πλέον έχει ταυτοποιηθεί.

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