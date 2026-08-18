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18.08.2026 17:02

Ζάκυνθος: Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους – Τραυματίστηκαν έξι επιβάτες, συνελήφθη ο κυβερνήτης

18.08.2026 17:02
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Έξι άτομα τραυματίστηκαν, όταν το βράδυ της Δευτέρας ένα τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών στη Ζάκυνθο.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό, συνελήφθη ο 41χρονος κυβερνήτης του σκάφους, ενώ από τους έξι τραυματίες ένας 60χρονος παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Λιμενικού:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών από τον Κυβερνήτη ενός επιβατηγού-τουριστικού (Ε/Γ-Τ/Ρ) σκάφους, ότι κατά την επιστροφή του με 2 μέλη πληρώματος και 24 επιβάτες από περιηγητικό πλου στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους (μπλόκια), με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 6 επιβατών.

Μετά τον κατάπλου του Ε/Γ-Τ/Ρ στο λιμάνι, 4 εκ των τραυματιών μεταφέρθηκαν με ιδία μέσα ενώ οι υπόλοιποι 2 με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Εκ των έξι τραυματιών πέντε εξ’ αυτών εξήλθαν από το Γενικό Νοσοκομείο αφού έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, ενώ παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους ένας 60χρονος ημεδαπός.

Από τον Λιμενικό Σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 41χρονος ημεδαπός Κυβερνήτης του Ε/Γ-Τ/Ρ για παράβαση των άρθρων 306 “Έκθεση” και 314 “Σωματική βλάβη από αμέλεια” του Π.Κ., καθώς και των άρθρων 104 “Διοικητική εξουσία Πλοιάρχου” και 225 “Παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων” του Κ.Δ.Ν.Δ..

Επιπλέον, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση».

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ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 18:45
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