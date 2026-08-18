Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου

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Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρύστου Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

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